Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

Американка Бекка Саладин запустила в Instagram любопытный проект под названием Royalty Now

Так могла бы выглядеть Нефертити Фото: instagram.com/royalty_now_

Американская художница и графический дизайнер из Техаса Бекка Саладин запустила в Instagram проект Royalty Now. Девушка переносит лица исторических личностей на современные фотографии. Среди них Цезарь, Наполеон, Нефертити.

Бекка Саладин с детства увлекалась археологией и всегда мечтала посмотреть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле.

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Это оказалось настолько интересным, что на канал за недолгое время уже подписались более 30 тысяч человек.

Юлий Цезарь

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Великий полководец присоединил к Римской империи почти всю современную Европу от Атлантического океана до Рейна и сосредоточил в своих руках огромную власть.

Нефертити

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Древнеегипетская царица – жена фараона Эхнатона. Имя Нефертити означает "красавица пришла".

Мона Лиза

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Исследователи до сих пор спорят, кем была Мона Лиза – женой флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо, герцогиней Миланской или даже самим Леонардо да Винчи, якобы нарисовавшим своей автопортрет.

Мадам Дюбарри

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Жанна Дюбарри была официальной фавориткой французского короля Людовика XV, заняв место его первой любви – мадам де Помпадур.

Авраам Линкольн

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Шестнадцатый президент США стал национальным героем после того, как отменил в Америке рабство.

Наполеон

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Французский полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

Калигула

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Калигула – римский император, третий представитель династии Юлиев-Клавдиев, трибун, великий понтифик. Известен своими жестокими расправами и распутным поведением. Правителя идеально характеризует им же сказанная фраза: "Пусть ненавидят, лишь бы боялись".

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