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Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

Американка Бекка Саладин запустила в Instagram любопытный проект под названием Royalty Now

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:45
Так могла бы выглядеть Нефертити
Так могла бы выглядеть Нефертити
Фото: instagram.com/royalty_now_

Американская художница и графический дизайнер из Техаса Бекка Саладин запустила в Instagram проект Royalty Now. Девушка переносит лица исторических личностей на современные фотографии. Среди них Цезарь, Наполеон, Нефертити.

Бекка Саладин с детства увлекалась археологией и всегда мечтала посмотреть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле.

Смотрите видео: американка в видеоролике показала, как меняется внешность человека под действием гормонов

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Это оказалось настолько интересным, что на канал за недолгое время уже подписались более 30 тысяч человек.

Юлий Цезарь

INSTAGRAM

Великий полководец присоединил к Римской империи почти всю современную Европу от Атлантического океана до Рейна и сосредоточил в своих руках огромную власть.

Нефертити

INSTAGRAM

Древнеегипетская царица – жена фараона Эхнатона. Имя Нефертити означает "красавица пришла".

Мона Лиза

INSTAGRAM

Исследователи до сих пор спорят, кем была Мона Лиза – женой флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо, герцогиней Миланской или даже самим Леонардо да Винчи, якобы нарисовавшим своей автопортрет.

Мадам Дюбарри

INSTAGRAM

Жанна Дюбарри была официальной фавориткой французского короля Людовика XV, заняв место его первой любви – мадам де Помпадур.

Авраам Линкольн

INSTAGRAM

Шестнадцатый президент США стал национальным героем после того, как отменил в Америке рабство.

Наполеон

INSTAGRAM

Французский полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

Калигула

INSTAGRAM

Калигула – римский император, третий представитель династии Юлиев-Клавдиев, трибун, великий понтифик. Известен своими жестокими расправами и распутным поведением. Правителя идеально характеризует им же сказанная фраза: "Пусть ненавидят, лишь бы боялись".

Напомним, ранее "Сегодня" опубликовали инструкцию "для чайников", как разбираться в искусстве.

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Источник: Сегодня
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