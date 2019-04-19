Картинки с Вербным воскресеньем 2019 и лучшие поздравления
Мы собрали для вас красочные и прикольные картинки с Вербным воскресеньем 2019
Вербное воскресенье 2019 или Вход Господень в Иерусалим празднуют православные украинцы 21 апреля. Обязательно поздравьте с Вербным воскресеньем всех близких вам людей, пожелайте им крепкого здоровья, счастья, гармонии, радости и благополучия.
"Сегодня" собрали для вас лучшие поздравления с Вербным воскресеньем в стихах, а также публикует самые прикольные и оригинальные картинки открытки с Вербным воскресеньем 2019.
Поздравления с Вербным воскресеньем
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Солнце ярко светит
В Воскресенье Вербное,
Всем желаю встретить
Этот праздник с верою.
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Поздравляю с днем прекрасным —
Воскресеньем вербным!
Пусть же будет путь твой ясным,
Сердце друга — верным!
***
Вам желаю я здоровья,
Мира в сердце, обновления,
Прогоню вербою хвори,
С Вербным всех вас Воскресением!
Поздравления с Вербным воскресеньем: картинки и стихи
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Не я бью, верба бьет,
Силу и здоровье дает,
На день, месяц и года,
Будьте здоровы всегда.
***
Воскресенье Вербное —
Необыкновенное.
Наши души радует,
К Богу путь прокладывает!
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Пусть улыбки с лиц не сходят,
Пусть беды стороной обходят,
И радостно поздравляю вас я,
С Вербным Воскресениям!
Поздравления с Вербным воскресеньем: открытки и стихи
***
День прекрасный без сомнения,
Сегодня Вербное Воскресение,
Согреты солнцем цветы и земля,
Вам в этот день желаю счастья.
***
На улице чудесно и светло,
Весенний воздух пропитался свежестью.
К нам Воскресенье Вербное пришло
И затопило души безмятежностью.
***
Этот праздник необыкновенный
Называем Вербным Воскресеньем.
Пусть царит любовь во всей вселенной
И приходит в души к нам спасением.
"Сегодня" предлагают вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем в прозе, стихах, коротких смс, а также в красочных открытках на любой вкус. Ранее мы также рассказывали, какие выходные дни будут на Пасху 2019 в Украине.
Смотрите видео: все традиции Вербной недели
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