Картину Бэнкси продали за 9,8 млн долларов. Он нарисовал плавающую в пруду тележку из супермаркета (фото)

Торги продлились всего 8 минут

На аукционе Sotheby’s в Лондоне продали картину уличного британского художника Бэнкси Show Me The Monet ("Покажи мне Моне"). Произведение искусства ушло с молотка за 7,6 млн фунтов стерлингов (9,8 млн долларов), хотя его оценивали в 3,9−6,5 млн. долларов. Торги продлились всего восемь минут. Об этом сообщается на странице в Twitter аукционного дома.

По мнению Бэнкси, именно те люди, которые вешают картины пейзажей в золотые рамки на свои стены, и пытаются рассказать всем остальным, как себя вести.

"Настоящий ущерб окружающей среде наносят не граффити-художники и пьяные подростки, а крупный бизнес, – цитирует художника Sotheby's. – Оскверненные картины отражают нынешнюю жизнь. Мы больше не живем в мире, подобном изображенному на полотне "Телега для сена" Джона Констебла, а если и живем, то, вероятно, где-то за холмом расположился лагерь для беженцев".

В картине Show Me The Monet использован мотив французского импрессиониста Клода Моне "Японский мостик". Однако эксцентричный Бэнкси добавил также плавающие в пруду тележки из супермаркета и дорожные конусы.

Ранее Сегодня.Lifestyle сообщали, что граффити Бэнкси с мальчиком, глотающим снег, продали за 130 тысяч долларов.

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Также мы писали о двух рисунка художника, которые появились в центре Лондона в 2017 году.

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