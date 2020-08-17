Кассир помог: 73-летний пенсионер сорвал полумиллионный джекпот
Мужчина планирует часть выигранной суммы инвестировать, а остальное – разделить с семьей
73-летний пенсионер из США, пожелавший остаться неизвестным, выиграл в лотерею полмиллиона долларов благодаря помощи кассира в супермаркете. Курьезный инцидент произошел в округе Дикинсон, что в американском штате Мичиган. Об этом сообщает информационный портал UPI.
По словам американца, он захотел поучаствовать в розыгрыше и купил билет мгновенной лотереи.
"У меня в кармане было пять долларов, и я попросил кассира выбрать за меня билет мгновенной лотереи Winter Winnings. Сразу проверил результат игры и узнал, что обогатился на полмиллиона долларов", – вспоминает счастливчик.
Победитель планирует часть выигранной суммы инвестировать, а остальное – разделить с семьей.
Ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, он выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).
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Кроме этого, мы писали о пенсионерке из австралийского города Бандаберг, которая подарила мужу на день рождения скромный подарок – лотерейный билет Saturday Gold Lotto. Он оказался выигрышным и принес ему 502,5 тысячи австралийских долларов (9,2 млн гривен).
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