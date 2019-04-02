Катание мальчика на огромном питоне попало на видео

Ребенок оседлал гигантскую змею

Ребенок покатался на питоне Фото: pixabay

В Индонезии маленький ребенок поиграл с питоном, зализал к нему жду кольцами и таскал за голову. Человек, снимавший происходящее на видео, реагировал на опасную игру очень спокойно.

На кадрах видно, как босоногий мальчик лежит на огромном питоне, облокотившись на него руками. Ребенок хватает ускользающего хищника и пытается вернуть его назад, в то время как пресмыкающееся продолжает ползти в неизвестном направлении, пишет таблоид Daily Mail.

Жители Индонезии часто сталкиваются с питонами, передает издание. Обычно змеи не нападают на людей и выбирают менее крупную добычу. Однако в 2017 году питон целиком съел 25-летнего индонезийского фермера.

Питон — неядовитая змея, достигает от одного до семи метров в длину. Как правило, эти рептилии питаются млекопитающими, птицами и крупными ящерицами, заглатывая добычу целиком. Могут обходиться без пищи до 1,5 лет.

Напомним, ранее мы писали, что пес умер в "объятьях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам. Также сообщалось, что битва рыбаков и гигантского питона попала на видео. Селяне принесли питона в деревню и поместили в клетку. А в США охотник убил самого длинного тигрового питона. Это уже 235-я змея на счету охотника.

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