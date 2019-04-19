Католическая Пасха 2019: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Предлагаем вам набор самых лучших поздравлений с католической Пасхой 2019 в стихах и в прозе

Поздравления с католической Пасхой 2019 Фото: Depositphotos

Одним из крупнейших христианских праздников считается Пасха. В 2019 году праздник припадает на 28 апреля. Католическая же Пасха отмечается ровно на неделю раньше, чем православная. В этом году католическая Пасха припадает на 21 апреля. Ранее "Сегодня" собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой 2019: оригинальные, красочные открытки, стихи и прозу.

Теперь "Сегодня" предлагают набор поздравлений с католической Пасхой 2019: в прозе и в стихах

Поздравления с католической Пасхой 2019 в стихах

Пусть католическая Пасха

Придет с добром в твой светлый дом,

Пусть Бог раскрасит яркой краской

Все то, что видишь ты кругом!



Здоровье, радость, счастья много

Желаю в праздник этот чистый!

Пускай твой путь, твою дорогу

Освещает свет лучистый!

Поздравления с католической Пасхой 2019: открытки и картинки Фото: Depositphotos

***

С Пасхой католической

Вас я поздравляю,

Христос Воскрес! Нам ангелы

С неба возвещают.



Добра желаю, счастья,

Душевного тепла,

Чтоб святая вера

В сердцах ваших жила.



Желаю, чтобы ангел

От бед вас уберег,

Счастье, чтобы в Пасху

Ступило на порог.

***

С католической вас Пасхой,

Яички кролик всю ночь красил,

Пусть будет на душе светло

И зайдёт к вам в дом добро.



Пусть любовь лишь рядом будет,

Улыбаются приветливо люди,

Здоровье ваше не подводит

И счастье никогда не уходит.

Поздравления с католической Пасхой 2019: открытки и картинки Фото: Depositphotos

***

С католической Пасхой хочу

Вас поздравить и пожелать

Вам здоровья, чтобы к врачу

Вы не думали даже шагать!



Пусть добро царит в ваших сердцах

И любовь все вокруг заполняет!

Пусть все то, что есть в ваших мечтах,

Всемогущий Господь исполняет!

***

Поздравляю всех католиков

Нынче я с Пасхальным днем

И желаю благоденствия,

Добродушия во всем!



Пусть святейший славный праздник

Души светом окропит,

Разольется в сердце радость

И надеждой вдохновит!

***

С Пасхой вас, дорогие католики,

С славным и радостным днем!

Принесет пусть подарок вам кролик,

Вы отыщете счастье в подарке святом!



Пожелаю счастливого праздника,

Пусть любовь расцветает в сердцах.

Пусть любовь и волшебная лирика

В ваших душах живет без конца!



Пусть не будет печалей и горестей,

Пусть рассвет улыбается вам.

Ваша жизнь пусть наполнится радостью,

А судьба наградит по чудесным делам!

Поздравления с католической Пасхой 2019: открытки и картинки Фото: Depositphotos

Поздравления с католической Пасхой 2019 в прозе

Дорогие мои! Поздравляю вас с католической Пасхой! Желаю всем счастья, успехов во всем, мира, добра, терпимости, честности и искренности.

***

Хочу от всего сердца поздравить с праздником Светлой Пасхи и пожелать мира, счастья, гармонии Вашему дому, здоровья и благополучия семье! Пусть этот радостный день наполнит сердце любовью и весенним теплом!

***

С Пасхой! Солнце пусть на небе греет не только тело, но и душу, счастье будет в семье жить, будто оно всегда с Вами и было, а здоровье, как верный спутник и соратник, помогает на пути вперед.

Напомним, ранее "Сегодня" предложили поздравления в стихах и прозе с Еврейской Пасхой 2019.

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