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Католическая Пасха в 2019 году: дата и история

Узнайте, какого числа отмечается католическая Пасха 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:47
Католическая Пасха 2019
Католическая Пасха 2019
Фото: Pixabay

Пасха – это великий христианский праздник, знаменующий Светлое Христово Воскресение, и являющийся центром библейской истории. Издавна Пасха носила название "Праздник праздников и торжество торжеств".

Когда отмечается католическая Пасха в 2019 году, на какой день приходится этот праздник и почему восточные и западные христиане не совпадают по времени, празднуя Воскресение Господне, узнайте в нашей статье.

Дата католической Пасхи 2019

Красивый и светлый церковный праздник Пасхи отмечают во многих странах. Но при этом у разных конфессий даты могут отличаться. Так православная Пасха 2019 приходится на самый конец апреля, 28-е число. А вот католическая Пасха будет отмечаться ровно на неделю раньше – в воскресенье, 21 апреля.

Чем же объясняется такая разница в датах? Все дело в разнице между юлианским и григорианским календарями, исходя из которой даты православной и католической Пасхи могут отличаться друг от друга на одну, две и более недель.

Но это правило не действует постоянно: раз в несколько лет даты святой Пасхи совпадают, и тогда все христиане – и православные, и католики – получают возможность праздновать этот великий день вместе.

Пасха: история установления

В 325 году в Никее состоялся первый Вселенский собор, на котором священнослужители определились с датой Пасхи по Александрийской Пасхалии. По постановлению собора, Пасха стала сдвижным праздником и должна отмечаться в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.

Однако позже, в XVI столетии, священник Христофор Клавиус озвучил другой календарь для определения даты Пасхи. Начиная с 1582 год,а католики перешли на григорианский календарь исчисления Пасхалии, в результате чего католическая Пасха часто наступает раньше иудейской или в один день с ней и опережает православную Пасху. Восточная же церковь отказалась от нововведения и осталась на прежнем Юлианском календаре.

Ранее мы рассказывали, когда отмечаем Пасху 2019 в Украине.

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