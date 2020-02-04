Киану Ривз в виде мема случайно попал в украинский учебник по истории: фото

В фотожабе актер обедает вместе с рабочими, сидящими на балке во время строительства небоскреба

В украинском учебнике по истории нашли Киану Ривза Фото: twitter.com/totSamiy_yoda

Канадский актер, кинорежиссер и музыкант Киану Ривз, который собирается жениться на 46-летней художнице Александре Грант, в прямом смысле вписал себя в историю. Его фотография появилась в украинском учебнике для 10 класса "Всесвітня історія" ("Всемирная история") на 58 странице. Актера прифотошопили к снимку 1932 года "Обед на небоскребе". Учебник выпущен в 2018 году. На снимок обратил внимание администратор Twitter-аккаунта @jigsawdeaad.

В фотожабе Ривз обедает вместе с рабочими, сидящими на балке во время строительства небоскреба Рокфеллер-плаза, 30.

Узнайте подробности об отношениях Киану Ривза:

Учебник "Всемирная история" рекомендует министерство образования и науки Украины. Автор учебника – Игорь Щупак, кандидат исторических наук, директор украинского института изучения Холокоста "Ткума" и директор музея "Память еврейского народа и Холокоста в Украине".

Снимок "Обед на небоскребе", 1932 год. Оригинал и фотожаба Фото: Сегодня

Напомним, ранее "Сегодня" писали о лучших ролях Киану Ривза - самой грустной звезды Голливуда.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.