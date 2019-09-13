Киевляне придумали прорастающие карандаши и открытки: как это работает

Супруги решили создавать уникальные подарки, которых еще нет в Украине

Супруги из Киева придумали прорастающие карандаши и открытки Фото: Depositphotos

Семейная пара из Киева придумала ноу-хау – прорастающие сувениры. С карандашей или открыток, которые они изготовляют, можно вырастить овощи и цветы. Автор этой идеи, Артем Силко, работал коммерческим директором, однако мечтал открыть собственное дело и создавать уникальные подарки, которых еще нет в Украине.

"Зашел на популярные в Польше, Казахстане и России сайты и выбрал 10 продуктов, которые смогу вырастить у себя на балконе", – рассказывает Артем. Идею мужчины поддержала его жена – Анна. Вместе они начали развивать собственный бизнес – так появились прорастающие карандаши.

"Что такое растущий карандаш? Это, по сути, обычный карандаш, в котором вместо ластика на кончиках находится водорастворимая капсула, а внутри – семена растений и почва", – объяснил Силко, добавив, что растение прорастает от недели до трех. С карандаша можно вырастить цветы и овощи – лук, петрушку, рукколу, базилик, мяту.

Недавно в ассортименте живых подарков появилась новинка – открытка, из которой растут цветы. "Мы с мужем заметили, что все открытки, которые нам дарят на дни рождения или на любой праздник, хранятся в тумбочке. Решили, что нужно это менять", – рассказывает жена бизнесмена, Анна.

Супруги разработали открытки с различным дизайном, внутри которых – семена. Их можно порвать и посадить в почву, а уже через неделю увидеть первые ростки.

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