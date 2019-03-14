Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кира Найтли на видео поразила невероятным трюком с зубами

Звезда выступила на The Tonight Show в США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:22
Кира Найтли Фото: instagram.com/keiracknightleys
Кира Найтли
Фото: instagram.com/keiracknightleys

33-летняя британская актриса Кира Найтли, которая получила Орден Британской империи за заслуги в сфере благотоворительности, в эфире развлекательного американского телешоу The Tonight Show продемонстрировала свои музыкальные таланты. Звезда сыграла хит Despacito на собственных зубах.

Читайте также
Не хватает лишь медведя с балалайкой: Кира Найтли гуляла по Парижу в ушанке

Как сообщает Daily Mail, ведущий Джимми Фэллон был настолько впечатлен, что устроил актрисе фильмов "Пираты Карибского моря" овацию стоя. Кира рассказала, что, когда ей было семь или восемь лет, в ее школе учился мальчик, который умел играть на зубах и даже отправился с этим номером на шоу талантов. После этого зубы в качестве музыкального инструмента вошли в моду в этом учебном заведении.

После своего выступления Найтли пошутила, что не понимает, почему ее муж (музыкант Джеймс Райтон) до сих пор не принял ее в свою группу.

Напомним, Кира Найтли хотела бросить кино из-за нервного срыва. В интервью с изданием The Sunday Times Style актриса вспомнила, как после фильма "Играй как Бекхэм" к ней пришел успех, а вместе с ним и пугающее давление общества. "Я однажды проснулась, а за моей дверью было человек десять. Так продолжалось несколько лет", – рассказала тогда Кира.

Смотрите видео: Кира Найтли призналась в нервных срывах

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Новое признание: появился трейлер фильма "Берлин, я люблю тебя" Не хватает лишь медведя с балалайкой: Кира Найтли гуляла по Парижу в ушанке 33-летняя Кира Найтли хотела бросить кино из-за нервного срыва Героиня русских сказок: странный наряд Киры Найтли
видео США курьез песня зубы прикол кира найтли
Реклама

Новости партнеров

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Чего не хватает в организме если тянет на сладкое
Чего не хватает в организме если тянет на сладкое
Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием
Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием

Популярные статьи

Вчера, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Вчера, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

12 мартаFun

Иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски"

12 мартаFun

На видео показали самого лучшего в мире пса

12 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

12 мартаСтиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

12 мартаТехно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

12 мартаFun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаШоу-бизнес

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Крыса украла бриллианты из ювелирного магазина, но владелец этому рад

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

11 мартаFun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

11 мартаFun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

Новости партнеров

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Ленивый бег для похудения
Ленивый бег для похудения
Какие джинсы станут популярнее, чем скинни, момс и бойфренды
Какие джинсы станут популярнее, чем скинни, момс и бойфренды
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак