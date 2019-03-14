Кира Найтли на видео поразила невероятным трюком с зубами
Звезда выступила на The Tonight Show в США
33-летняя британская актриса Кира Найтли, которая получила Орден Британской империи за заслуги в сфере благотоворительности, в эфире развлекательного американского телешоу The Tonight Show продемонстрировала свои музыкальные таланты. Звезда сыграла хит Despacito на собственных зубах.
Как сообщает Daily Mail, ведущий Джимми Фэллон был настолько впечатлен, что устроил актрисе фильмов "Пираты Карибского моря" овацию стоя. Кира рассказала, что, когда ей было семь или восемь лет, в ее школе учился мальчик, который умел играть на зубах и даже отправился с этим номером на шоу талантов. После этого зубы в качестве музыкального инструмента вошли в моду в этом учебном заведении.
После своего выступления Найтли пошутила, что не понимает, почему ее муж (музыкант Джеймс Райтон) до сих пор не принял ее в свою группу.
Напомним, Кира Найтли хотела бросить кино из-за нервного срыва. В интервью с изданием The Sunday Times Style актриса вспомнила, как после фильма "Играй как Бекхэм" к ней пришел успех, а вместе с ним и пугающее давление общества. "Я однажды проснулась, а за моей дверью было человек десять. Так продолжалось несколько лет", – рассказала тогда Кира.
Смотрите видео: Кира Найтли призналась в нервных срывах
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