Кира Найтли на видео поразила невероятным трюком с зубами

Звезда выступила на The Tonight Show в США

Кира Найтли Фото: instagram.com/keiracknightleys

33-летняя британская актриса Кира Найтли, которая получила Орден Британской империи за заслуги в сфере благотоворительности, в эфире развлекательного американского телешоу The Tonight Show продемонстрировала свои музыкальные таланты. Звезда сыграла хит Despacito на собственных зубах.

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Как сообщает Daily Mail, ведущий Джимми Фэллон был настолько впечатлен, что устроил актрисе фильмов "Пираты Карибского моря" овацию стоя. Кира рассказала, что, когда ей было семь или восемь лет, в ее школе учился мальчик, который умел играть на зубах и даже отправился с этим номером на шоу талантов. После этого зубы в качестве музыкального инструмента вошли в моду в этом учебном заведении.

После своего выступления Найтли пошутила, что не понимает, почему ее муж (музыкант Джеймс Райтон) до сих пор не принял ее в свою группу.

Напомним, Кира Найтли хотела бросить кино из-за нервного срыва. В интервью с изданием The Sunday Times Style актриса вспомнила, как после фильма "Играй как Бекхэм" к ней пришел успех, а вместе с ним и пугающее давление общества. "Я однажды проснулась, а за моей дверью было человек десять. Так продолжалось несколько лет", – рассказала тогда Кира.

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