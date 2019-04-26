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Кирилл-"руки-базуки" удивил новой внешностью: фото

Парень на этот раз решил сделать пластику лица, чтобы стать похожим на голливудскую актрису

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
Кирилл-"руки-базуки" Фото: instagram.com/ruki_bazuki
Кирилл-"руки-базуки"
Фото: instagram.com/ruki_bazuki

Одиозный российский блогер Кирилл Терешин, известный как "Руки-базуки", продолжает удивлять своих подписчиков в Instagram экспериментами с внешностью. Парень на этот раз решил сделать пластику лица, чтобы стать похожим на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Ранее "Руки-базуки" уже "примерял" женские образы: красил губы и выщипывал брови, чтобы стать более женственным.

На видео, опубликованном в Instagram, "синтоловый качок" лежит перед косметологом и просит закачать ему "четыре шприца" в губы, чтобы они были похожи на его "базуки", но мастер возразила и предложила другой вариант. "Мы будем делать ему "профиль Джоли". Сегодня начнем с коррекции скул", — подчеркнула косметолог.
 

INSTAGRAM (@ruki_bazuki_official)

Кирилл Терешин родом из Пятигорска. В конце 2017 года он стал известен, когда увеличил руки с помощью инъекций синтола. После преображения он получил прозвище "Руки-базуки". С тех пор молодой человек регулярно совершает эксцентричные поступки, привлекая к себе внимание поклонников.

Напомним, ранее Терешин сообщал об ухудшении здоровья. А перед этим, мы писали, как "руки-базуки" превратился в "жгучую брюнетку": обнародованы фото

Смотрите видео: во Львове немецкий хирург бесплатно сделает пластические операции для 30 детей

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Источник: Сегодня
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