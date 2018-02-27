Кириллов день: какой праздник 27 февраля

Узнайте о главных праздниках и событиях 27 февраля в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых важных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 27 февраля.

Ранее мы писали, что нельзя делать в Великий пост 2018.



Праздник 27 февраля

58-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 307 дней. Именинники – Аксен, Аврамий, Кирилл, Мефодий, Михаил, Федор. День независимости в Доминиканской Республике и Западной Сахаре, день Селены в Греции.

День памяти святого равноапостольного Кирилла

Святой равноапостольные Кирилл и старший брат его Мефодий родились в Македонии, в городе Солуни. Святой Кирилл получил великолепное образование, с 14-летнего возраста воспитываясь с сыном императора. В 857 году оба брата были посланы императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хазар. По дороге они останавливались в Херсоне и обрели там мощи священномученика Климента, Папы Римского. Прибыв к хазарам, святые братья беседовалы с ними в христианской вере. Святой равноапостольные Кирилл, учитель словенский Убежденный проповедью святого Кирилла хозарский князь и с ним весь народ приняли христианство. Князь хотел наград проповедников богатыми дарами, но они отказались от этого и просили князя отпустить с ними на родину всех греческих пленников, пишет Calend.

В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравиа для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие богослужебные книги. Также они вели Богослужение на славянском языке.

Интересные события 27 февраля

В 1900 году основан футбольный клуб "Бавария", один из самых известных и сильнейших клубов Германии и мира.

В 1963 году правительство Италии объявило конкурс на решение вопроса сохранения Пизанской башни от падения.

В 1965 году состоялся полет первого в мире широкофюзеляжного транспортного самолета Ан-22 ("Антей") созданного в КБ Антонова (Киев).

В 1991-м президент США Джордж Буш-старший объявил об окончании операции "Буря в пустыне" и освобождения Кувейта.

Кто родился 27 февраля

В 1873 году родился Энрико Карузо, итальянский оперный певец, тенор.

В 1875 году родился Владимир Филатов, украинский врач-офтальмолог, организатор и руководитель Украинского научно-исследовательского экспериментального института глазных болезней и тканей терапии, автор метода и инструментария пересадки роговицы на бельмо, открыватель явления биогенной стимуляции.

В 1902 году родился Джон (Эрнст) Стейнбек, американский писатель ("Гроздья гнева", "К востоку от рая", "Зима тревоги нашей"), лауреат Нобелевской премии (1962).

В 1906 году родился Багси Сигел (Бенджамин Сигелбаум), американский гангстер 1930-40-хх годов, один из первых инвесторов Лас-Вегаса.

В 1913 году родился Ирвин Шоу (Ирвин Гилберт Шамфоров), американский писатель ("Молодые львы", "Богач, бедняк", "Вечер в Византии").

В 1932 году родилась Элизабет Тейлор, американская актриса английского происхождения, лауреат премии "Оскар" ( "Баттерфилд, 8", "Кто боится Вирджинию Вульф?", "Кошка на раскаленной крыше", "Клеопатра", "Зеркало треснуло", "Старые клячи").

В 1962 году родился Грант Шоу, американский актер ("Район Мелроуз", "Беверли Хиллз 90210").

В 1978 году родился Каха Каладзе, грузинский футболист ( "Динамо" Киев, "Милан"), политик.

Напомним. ранее мы писали, какой праздник отмечают 26 февраля.