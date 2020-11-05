Кит чуть ли не проглотил девушек на каяке (видео)

Американки остались целы и без травм

Американцы Джули МакСорли и Лиз Коттриэль из Калифорнии плавали на каяке у берегов городка Авила-Бич и стали "жертвами" атаки горбатого кита. Об этом сообщает CNN.

На видеозаписях, которые сняли очевидцы, кажется, что кит почти проглотил девушек, но на самом деле он отбросил их в сторону. Они остались целы и без травм.

Джули МакСорли и Лиз Коттриэль утверждают, что нападение было неожиданным. Кит в какой-то момент подплыл очень близко и, открыв пасть, перевернул каяк.

"Кит был буквально прямо перед моим лицом. Я думала его толкнуть. Это была самая странная мысль", – рассказала Коттриэль, добавив, что больше всего боялась, что кит упадет на нее.

Напомним, ранее появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов.

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Кроме этого, мы писали, как серый кит заплыл на мелководье на курорте Montage Laguna Beach в Калифорнии и попал на видео. По словам автора ролика, это выглядело довольно жутко, учитывая, что люди могли бы не заметить акулу.

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