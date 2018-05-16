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Китаец по ошибке заплатил почти 23 тысячи долларов за два пирожка в закусочной

Обнаружил ошибку продавец, когда подсчитывал выручку и сразу же сообщил полицию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00

Житель китайской провинции Хэнань по ошибке заплатил почти 23 тысячи долларов за два пирожка в местной закусочной. Мужчина расплатился с электронного кошелька, но не сразу заметил ошибку. Вместо нескольких юаней с его счета списали 147 тысяч. Обнаружил ошибку продавец, когда подсчитывал выручку и сразу же сообщил полицию. Мужчину нашли и вернули деньги. А честному продавцу руководитель выписал премию в 800 долларов.

Ранее сообщалось, что во Франции с россиянкой Олесей Шемяковой произошел неприятный инцидент: женщина совершенно случайно оставила официанту 7,7 тысячи франков (около 7,7 тысячи долларов) чаевых. Произошло это при оплате счета за чашку кофе и кусок торта в обычной швейцарской шашлычной. Как рассказывает Олеся, она ввела PIN-код карты в поле для ввода стоимости заказа.

Это случилось в феврале этого года. Но ни банк, ни полиция не смогли помочь ей. Тогда женщина обратилась непосредственно к руководству заведения. Там ее сначала заверили, что вернут ей всю сумму, однако через некоторое время перестали выходить на связь.

Ранее сообщалось, что сердобольная клиентка оставила беременной официантке 900 долларов чаевых.

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Источник: "Сегодня"

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