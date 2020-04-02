Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Китайцам запретили есть домашних животных, но пока что только в одном городе

Активисты назвали это решение "историческим событием"

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:34

Власти китайского Шэньчжэнь, который является пятым по величине городом в стране, из-за пандемии коронавируса запретили местным жителям есть домашних животных. Соответствующий закон вступит в силу 1-го мая. Активисты назвали это решение "историческим событием", которое стало переломным моментом в вопросе защиты животных в Китае. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно новому документу, для употребления в пищу пригодны свиньи, коровы, овцы, ослы, кролики, куры, утки, гуси и голуби. Жителям Шэньчжэня также разрешено есть рыбу и морепродукты.

Китайцам в Шэньчжэне запретили есть домашних животных
Китайцам в Шэньчжэне запретили есть домашних животных
Фото: Unsplash

"В нашей стране существует более двух тысяч охраняемых видов диких животных. Если правительство начнет составлять список животных, которых нельзя есть, он будет слишком долгим", – заявили чиновники. По их словам, Шэньчжэнь стал первым городом материкового Китая, который запретил употребление мяса собак и кошек.

Читайте также:
Победившие коронавирус китайцы снова едят летучих мышей

"Это действительно может стать переломным моментом, который положит конец этой жестокой торговли, в которой ежегодно погибают около 10 миллионов собак и четыре миллиона кошек", – отметил специалист в области защиты животных Питер Ли.

Смотрите видео: что следует знать о коронавирусе и как обезопасить себя и близких от болезни

Напомним, ранее украинка Екатерина Ли, которая вместе с семьей уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу, рассказала сайту "Сегодня", как именно первый человек мог заразиться коронавирусом в Ухане. Кроме этого, представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что Китай может захлестнуть вторая волна пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Где пройти тест на коронавирус: список больниц и условия Коронавирус наступает на человечество: карта по странам за 2 апреля и все подробности Из-за коронавируса из Беларуси запретили вывозить гречку и чеснок Коронавирус в Украине: статистика за 2 апреля и все подробности из регионов
животные Китай закон коронавирус COVID-19
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме
Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки
Внучка «Сватів» таємно вийшла заміж і народила
Внучка «Сватів» таємно вийшла заміж і народила

Популярные статьи

Сегодня, 15:18Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Сегодня, 10:15Food

Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола

Вчера, 18:45Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Вчера, 17:00Шоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

Вчера, 12:55Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 12:47Events

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Вчера, 11:18Food

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:59Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 09:34Fun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Вчера, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Вчера, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

31 мартаFun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

31 мартаFood

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

31 мартаFun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

Новости партнеров

На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
"Секс-бомба": Настя Каменских показалась в тоненьком топе (фото)
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Так вот ради кого Йович рискнул нарушить карантин
Так вот ради кого Йович рискнул нарушить карантин
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Вчені: коронавірус знищується навіть 40-градусним розчином спирту
Вчені: коронавірус знищується навіть 40-градусним розчином спирту