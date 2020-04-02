Китайцам запретили есть домашних животных, но пока что только в одном городе

Активисты назвали это решение "историческим событием"

Власти китайского Шэньчжэнь, который является пятым по величине городом в стране, из-за пандемии коронавируса запретили местным жителям есть домашних животных. Соответствующий закон вступит в силу 1-го мая. Активисты назвали это решение "историческим событием", которое стало переломным моментом в вопросе защиты животных в Китае. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно новому документу, для употребления в пищу пригодны свиньи, коровы, овцы, ослы, кролики, куры, утки, гуси и голуби. Жителям Шэньчжэня также разрешено есть рыбу и морепродукты.

Китайцам в Шэньчжэне запретили есть домашних животных Фото: Unsplash

"В нашей стране существует более двух тысяч охраняемых видов диких животных. Если правительство начнет составлять список животных, которых нельзя есть, он будет слишком долгим", – заявили чиновники. По их словам, Шэньчжэнь стал первым городом материкового Китая, который запретил употребление мяса собак и кошек.

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"Это действительно может стать переломным моментом, который положит конец этой жестокой торговли, в которой ежегодно погибают около 10 миллионов собак и четыре миллиона кошек", – отметил специалист в области защиты животных Питер Ли.

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Напомним, ранее украинка Екатерина Ли, которая вместе с семьей уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу, рассказала сайту "Сегодня", как именно первый человек мог заразиться коронавирусом в Ухане. Кроме этого, представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что Китай может захлестнуть вторая волна пандемии коронавируса.

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