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"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Лукашенко также раскритиковал панику из-за болезни и призвал больше работать

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:07

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как, по его мнению, лучше всего бороться с коронавирусом.

"Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте, – сказал Александр Лукашенко в интервью журналисту программы "Новости "24 часа" на местном телеканале СТВ. – Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40−50 граммов в пересчете на чистый спирт... Травить этот вирус. Но не на работе".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: minval.az

Лукашенко также раскритиковал панику из-за болезни и призвал больше работать. "Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" – утверждает президент Беларуси.

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Кроме этого, Лукашенко посоветовал "сходить в сухую сауну".

"Если два-три раза в неделю, тоже полезно, – говорит он. – Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает".

Смотрите видео: как распознать коронавирус

Напомним, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о враче по имени Абду Шаркави из канадского города Торонто, который сделал "самое важное заявление о коронавирусе".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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