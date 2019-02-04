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Китайский Новый год 2019: дата, история, традиции

Когда начинается Китайский Новый год в 2019 году и какие традиции соблюдаются

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:39

Китайский Новый год 2019 – это главный восточный праздник, посвященный встрече нового года, который в последнее время пользуется большой любовью и популярностью не только на Востоке, но и у европейцев. Что за праздник Китайский Новый год 2019, какая у него дата, история и традиции, узнайте в нашей статье.

Дата китайского Нового года в 2019 году

Китайский Новый год идет с небольшим опозданием следом за традиционным европейским. Азиаты, как и мы, празднуют начало года и нового цикла. Считается, что в этот самый день зима встречается с весной.

У Китайского Нового года всегда непостоянная дата, которая напрямую зависит от лунного календаря. Ежегодно Китайский Новый год отмечается во второе новолуние после декабрьского дня зимнего солнцестояния. И каждый раз дата праздника может варьироваться в промежутке с 21 января по 21 февраля.

Китайский Новый год 2019 наступит 5 февраля. Это одно из самых продолжительных торжеств Востока, которое длится целых 15 дней, а значит, празднование Китайского Нового года закончится 19 февраля. Однако правильнее будет сказать не 2019-й, а 4717 год, согласно летоисчислению восточного календаря. Этот Новый год придет под знаком Желтой Земляной Свиньи и продлится он чуть меньше года – до 24 января 2020-го, когда его сменит год Белой Металлической Крысы.

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Китайский Новый год
Фото: pixabay.com

Китайский Новый год 2019: история праздника

Праздник Нового года в Китае имеет интересную легенду, сохранившуюся до наших дней. Китайцы называют свой Новый год "Нянь", что в переводе означает "год". Нянь − это страшное и прожорливое чудовище, которое обитало в морской пучине и периодически, как раз в канун Нового года, выбиралось на сушу, нападало на целые селения и пожирало людей и животных, которые попадались ему на пути. Няня все боялись, жертвовали ему еду, а сами прятались в это время, чтобы страшилище никого не нашло и не съело.

Но однажды один нищий старик чудесным образом спас людей от страшного Няня. Он разукрасил красной краской двери в дом, сам нарядился в красную одежду, взял фонарь и хлопушки из бамбука и устроил такой неимоверный шум, что до смерти напугал чудовище. С тех пор у китайцев сохранилась традиция шумно и весело встречать Новый год, а обязательным атрибутом праздников стали огонь, фонари и красный цвет.

Традиции Китайского Нового года 2019

У китайцев праздник Нового года называется "встреча после разлуки". Дело в том, что на востоке соблюдается важная новогодняя традиция, когда на все члены семьи собираются все вместе за праздничным столом. Считается, что на Китайский Новый год помимо живых, за столом также присутствуют духи умерших родственников, которых принято почитать. На столе обязательно должны быть пельмени, блюда из риса, рыбы, курицы, бобов и другие угощения.

Уже со следующего дня люди ходят в гости с поздравлениями, мандаринами, которые символизируют богатство, а также с красными конвертами с деньгами. Также в Китае популярны шумные народные гулянья, уличные шествия и маскарады. Завершается Китайский новый год традиционным Фестивалем китайских фонарей. Это красивейшее зрелище, когда сотни горящих фонариков поднимаются в ночное небо и озаряют его своим светом.

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Старый Новый год, его традиции и приметы. Кроме того, перечислим, что нельзя делать на Старый Новый год.

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Источник: Сегодня
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