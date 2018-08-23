Клиент оставил официантке огромное наследство

Старик был несносным и никто не хотел его обслуживать

Официантка. Фото: depositphotos

В американском штате Техас официантка 16 лет обслуживала ворчливого старика потому, что никто его не мог выдержать.

Ветеран Второй мировой войны Уолтер Сворд все время ходил в кафе, где работала Мелина Салазар. Работники утверждают, что старик был несносным и никто не хотел его обслуживать.

Официантка получила наследство постоянного клиента Фото: twixx.ru

Когда ветеран перестал приходить в кафе, официантка забеспокоилась. Оказалось, что Сворд умер и оставил ей наследство. Об этом женщине сообщил адвокат покойного.

Мужчина посещал заведение исключительно из-за Мелины Салазар, и отблагодарил ее, оставив свое имущество. По наследству ветеран передал официантке 50 тысяч долларов и автомобиль.

Напомним, житель Италии по имени Луиджи получил в наследство несколько квартир, портфель акций, счета с крупными суммами денег, а также обнаружил сейф с 3 млрд итальянских лир, которые банк отказался обменивать. С 2012 года итальянские лиры вышли из оборота страны, и потому ими нельзя расплатиться или же обменять их на другую валюту.

Кроме этого, мы писали, что вдова получила на Рождество подарок от мертвого мужа. Супруги Джинни и Билл Гам из США прожили вместе 64 года. В марте 2017 года Билл скончался от рака и это Рождество будет первым, что Джинни проведет без него со времен старших классов школы. Близкие женщины понимали, как тяжело это будет для нее, и хотели преподнести подарок, который сможет ее утешить.

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