Клиент ресторана оставил 257 тысяч гривен чаевых: он все объяснил

Сотрудники заведения отметили, что очень благодарны гостю

Клиент ресторана в американском городе Хьюстон в штате Техас оставил 9,4 тысячи долларов (257 тыс. грн) чаевых. Мужчина сделал это, чтобы поддержать сотрудников, которые из-за вспышки коронавируса могут остаться без работы.

Гость заведения, чье имя неизвестно, написал на счете: "Вот вам чаевые, чтобы платить персоналу в следующие несколько недель". Этот поступок он совершил всего через несколько часов после того, как власти округа Харрис обязали бары и ночные клубы закрыться для посетителей в связи со вспышкой коронавируса, сообщает CNN.

В ресторане отметили, что очень благодарны гостю, а чаевые распределят поровну. Каждый из работников получит по 300 долларов (почти 8,2 тыс. грн). Несмотря на карантин из-за коронавируса, заведение продолжит продавать еду на самовывоз. Если спрос будет невысоким, некоторых работников отправят домой.

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Напомним, популярный видеоблогер MrBeast, который ведет собственный YouTube-канал, оставил 10 тысяч долларов чаевых за воду. Также "Сегодня" писали, что в штате Мэн (США) посетители ресторана дали официантам огромные чаевые.

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