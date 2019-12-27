Кобра жестко ответила фокуснику на попытку поцелуя: видео
Мужчина попытался поцеловать змею и поплатился
24-летний Кришна Кумар из индийского города Бхадравати снял на видео неудачную попытку змеелова-любителя "поцеловать" кобру. Она дала мужчине отпор и укусила в губы. На видео инцидента обратил внимание сайт Live Leak.
Как пишет издание, 22 декабря один из жителей Бхадравати обнаружил в окрестностях своего дома кобру и вызвал змеелова по имени Сону. Этот парень быстро смог схватить пресмыкающейся и пытался повторить трюки змееловов, которые видел на YouTube, но не учел, что профессиональные змееловы целуют змей с задней части головы. Он попытался поцеловать рептилию со стороны пасти и поплатился.
Смотрите видео: питон прервал службу в храме
Читайте также:Атака агрессивной кобры на велосипедиста попала на видео
Из губ индийца пошла кровь, но он сумел сохранить самообладание и убрал кобру в сумку. В итоге змею выпустили в лес, а змеелова госпитализировали.
Ранее мы писали, как пес умер в "объятьях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам. Также сообщалось, чтов США охотник убил самого длинного тигрового питона.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.