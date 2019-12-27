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Кобра жестко ответила фокуснику на попытку поцелуя: видео

Мужчина попытался поцеловать змею и поплатился

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Змеелов полез целоваться к кобре и получил отпор Фото: Raul Cacho Oses / Unsplas
Змеелов полез целоваться к кобре и получил отпор
Фото: Raul Cacho Oses / Unsplas

24-летний Кришна Кумар из индийского города Бхадравати снял на видео неудачную попытку змеелова-любителя "поцеловать" кобру. Она дала мужчине отпор и укусила в губы. На видео инцидента обратил внимание сайт Live Leak.

Как пишет издание, 22 декабря один из жителей Бхадравати обнаружил в окрестностях своего дома кобру и вызвал змеелова по имени Сону. Этот парень быстро смог схватить пресмыкающейся и пытался повторить трюки змееловов, которые видел на YouTube, но не учел, что профессиональные змееловы целуют змей с задней части головы. Он попытался поцеловать рептилию со стороны пасти и поплатился.

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Из губ индийца пошла кровь, но он сумел сохранить самообладание и убрал кобру в сумку. В итоге змею выпустили в лес, а змеелова госпитализировали.

Ранее мы писали, как пес умер в "объятьях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам. Также сообщалось, чтов США охотник убил самого длинного тигрового питона.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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