Когда лучше всего начинать учить английский с ребенком

Раньше трех лет педагоги не рекомендуют начинать обучение иностранным языкам

Учите английский с удовольствием. Фото: creativeart / Freepik

Можно ли привить ребенку любовь к изучению иностранного языка и как выстроить систему обучения, – рассказывает Сегодня.Lifestyle Максим Сундалов, директор онлайн-школы английского языка EnglishDom.

Когда начать учить английский с ребенком

Многие стараются начинать учить ребенка английскому чуть ли не с рождения. Это имеет смысл только если вы живете в двуязычной среде. Психологи считают наиболее удачным и подходящим возрастом для старта изучения языка – это 3-5 лет. Именно в этом возрасте ребенок с интересом относится ко всему, что его окружает и нуждается в общении, что идеально подходит для изучения чего-то нового. Раньше трех лет педагоги не рекомендуют начинать обучение, так как сначала у ребенка должно сформироваться впечатление о родном языке. Однако можно создать в семье имитацию билингвальной среды, когда с одним родителем ребенок общается на русском, а с другим исключительно на английском.

Общение в семье на английском языке

До определенного возраста родители – это пример для подражания и эталон правильного поведения. Первое и основное, к чему необходимо прийти – сделать английский частью своей жизни. Смотрите английские фильмы, слушайте песни, развесьте несколько плакатов с английскими слоганами, общайтесь на английском в присутствии ребенка. Когда ему встретится что-то непонятное, он начнет задавать вопросы, и таким образом появится интерес к изучению языка, так как ребенку тоже захочется стать частью англоговорящего сообщества и не оставаться в стороне.

Как построить процесс

Главное, на что стоит обратить внимание при выборе обучающих материалов для детей, – это аутентичность. Чем больше ребенок будет слышать носителей языка, тем правильнее станет его произношение. Второй важный нюанс – веселье и интересы ребенка. Вы наверняка обращали внимание, как легко дети запоминают песни из мультфильмов – все потому, что ребенок, как губка, впитывает и воспроизводит все, что ему нравится, поэтому необходимо учитывать его интересы в построении процесса обучения.

Держитесь курса в изучении английского языка

Очень важное условие – систематичность. Если вы хотите, чтобы ребенок достиг определенных результатов, необходимо приучить его к ежедневным занятиям. Даже если занятие продлится не более 10 минут – это лучше, чем ничего. Тем более что чаще всего со знакомыми играми и песенками ребенок справляется и без участия родителей.

Нужно учитывать еще и то, что в дошкольном возрасте лимит внимания – 7-10 минут. Это значит, что вид деятельности необходимо менять очень часто. Также не стоит перегружать ребенка информацией и всегда следить за тем, чтобы он не переутомлялся, потому что как только веселые игры и задорные песенки превращаются в зубрежку ненужных и непонятных слов – ребенок теряет интерес и у него вырабатывается негативное отношение к учебе в целом и к английскому языку в частности. Поэтому запаситесь играми, песнями, считалочками, картинками, мультиками и всем, что интересно ребенку. Также необходимо использовать язык вне урока, называя предметы или прося ребенка о чем-то старайтесь использовать уже изученные речевые конструкции.

Мотивируйте и хвалите

Самое основное – это поддерживать тот огонек в глазах ребенка, когда он впервые спел песенку на английском или наконец-то научился считать. Мотивируйте ребенка, хвалите его как можно чаще, делайте акцент на его достижениях. Забудьте о наказании и не ругайте за ошибки. Очень важно сначала указать на то, что ребенок сделал правильно, и похвалить его, и только потом аккуратно скорректировать, попросив сравнить то, что он слышит, с тем, что произносит сам.

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На самом деле, все намного проще, чем может показаться. Сделайте изучение максимально естественным и непринужденным, получайте удовольствие от совместного времяпровождения с ребенком и все обязательно получится.

Напомним, раньше сайт "Сегодня" писал, как быстро выучить английский язык: пять советов от эксперта.

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