Когда Троица 2019 празднуется в Украине

Узнайте, какого числа отмечается Святая Троица в 2019 году, и сколько выходных ждет украинцев

Святая Троица Фото: Depositphotos

Святая Троица – праздник, который в православии относится к двунадесятым праздникам и прославляет Пресвятую Троицу.

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Троица 2019: дата празднования в Украине

Православные праздники Пасха и Троица 2019 неразрывно связаны между собой. Троица наступает ровно через 50 дней после Воскресения Христова. Поэтому у православных христиан праздник имеет еще одно название – Пятидесятница.

Поскольку Пасха в 2019 году отмечается 28 апреля, то у Святой Троицы 2019 число празднования установлено на воскресенье, 16 июня.

Католическая Троица 2019 традиционно отмечается в первое воскресенье после праздника Пятидесятницы. Поскольку Пятидесятница в 2019 году выпадает на 9 июня, то западные христиане будут праздновать День Святой Троицы 16 июня, т.е. в один день с православной.

Троица 2019: выходные дни в Украине

Этот церковный праздник в Украине является официальным выходным днем. Согласно украинскому законодательству, если праздничный день выпадает на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Таким образом, на Троицу 2019 выходные – это три дня подряд: с субботы, 15 июня, до понедельника, 17 числа.

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