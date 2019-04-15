Когда Вальпургиева ночь в 2019 году: дата, история и обряды

Вальпургиева ночь 2019: какого числа отмечается, и какие приметы расскажут о будущем

Когда отмечается Вальпургиева ночь Фото: Pixabay

Когда наступит Вальпургиева ночь в 2019 году, какая у него история, почему этот день считается ведьминым, какие обряды сохранились до нашего времени, и на какие приметы важно обратить внимание, узнайте в нашей статье.

Вальпургиева ночь в 2019 году: дата знаменательной ночи

Вальпургиева ночь традиционно приходится на период с 30 апреля на 1 мая и в 2019 году эта ночь наступит со вторника на среду.

По народному календарю, это время во многих европейских странах совпадает с празднованием встречи весны с летом.

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Вальпургиева ночь: история праздника

Вальпургиева ночь совпадает по дате с днем памяти католической святой Уимбурнской монахини Вальбурги, по имени которой получил название праздник. Святая Вальпургия, дочь английского короля, известна тем, что стала одной из первых монахинь и в 748 году основала в германских землях в Хайденхайме монастырь, где и умерла в 777 году.

За годы своей жизни и уже после кончины святая Вальпургия прославилась разными чудесами. В народе Вальбургу считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая. Известны легенды о том, как Вальбурга успокоила шторм, спасла людей от собак, пиратов, голода и эпидемии.

Святая часто изображена с бутылочкой миро и треугольным зеркалом в руках, способным показывать будущее, а также с собакой у ног, которая считается проводником из мира живых в мир мертвых. В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами, и люди получали возможность общаться с душами умерших, гадать, ворожить и предсказывать будущее.

В 870 году в этот день состоялась канонизация святой, и с тех пор 1 мая стало официальным днем поминовения Вальбурги.

Вальпургиева ночь: традиции и приметы

Вальпургиева ночь – одна из самых темных, страшных и таинственных ночей в году. Со времен средневековья до наших дней сохранилась легенда о том, что помимо праздника плодородия и весны, Вальпургиева ночь – это еще и время пиршества нечистой силы.

Считается, что в эту ночь ведьмы слетаются на своих метлах со всех уголков земли на шабаш, который проходит на священной лысой горе. К примеру, в Киеве верхушка Лысой горы не раз выжигалась молниями, и люди верили, что таким образом боги пытались уничтожить нечистую силу, которая там собиралась.

А вот сами люди в этот период устраивали веселые гуляния, игры, хороводы и жгли костры, чтобы очиститься от злых духов и отпугнуть ведьм.

Вальпургиева ночь – подходящее время для разнообразных предсказаний, гаданий, ворожбы и приворотов.

Также в Вальпургиеву ночь знахарки собирали травы, которым приписывались целебные свойства именно в этот период.

Чтобы добавить здоровья и приумножить красоту на весь год вперед, в этот период следует рано утром после ночи умыться росой.

В эту ночь амулеты или талисманы наделены особой силой и способны проявить свои защитные свойства.

Также в эту магическую ночь важно соблюдать осторожность в словах и поступках, не следует вспоминать и упоминать нечистую силу, чтобы не привлечь к себе ее энергетику.

Примета на Вальпургиеву ночь предостерегает от того, что нельзя надевать вещи черного цвета, а также те, в которых у людей происходили неприятности.

А еще в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны.

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