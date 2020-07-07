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Комментарий из трех слов собрал рекордное количество лайков в YouTube

Сегодня, 11:33

Пользователь использовал игру слов

Комментарий шведского музыканта Сета Эфермана под клипом Bad Guy американской певицы Билли Айлиш собрал рекордные три миллиона лайков на YouTube. Это принесло парню популярность, а видеохостинг даже награждал его специальной памятной табличкой.

Сет в своем комментарии использовал игру слов. Под песней с названием Bad Guy ("Плохой парень") он написал: "I’m the bald guy" ("Я – лысый парень").

"Окей, ребята, мы сделали это", – высказался он на личной странице в Twitter.

К слову, Эферман увлекается музыкой, а на своем YouTube-канале (где уже 3,5 млн подписчиков) выкладывает cover-версии различных песен. Парень играет при помощи подручных средств – чаще всего это старая приставка Nintendo и подушка, которой он бьет по дивану. Любопытно, что самое популярное видео на его канале тоже связано с песней Билли Айлиш – Bad Guy.

"Кто здесь, чтобы прочитать комментарий лысого парня?" – спрашивает один из юзеров под видео Айлиш. "То чувство, когда 90% комментов здесь от людей, которые говорят о Сете Эвермане", – написал другой. "Конечно же, я не пришел сюда, чтобы лайкнуть комментарий Сета Эвермана", – смеется третий.

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Источники: Сегодня , Seth Everman | YouTube
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