Комментарий из трех слов собрал рекордное количество лайков в YouTube

Пользователь использовал игру слов

Комментарий шведского музыканта Сета Эфермана под клипом Bad Guy американской певицы Билли Айлиш собрал рекордные три миллиона лайков на YouTube. Это принесло парню популярность, а видеохостинг даже награждал его специальной памятной табличкой.

Сет в своем комментарии использовал игру слов. Под песней с названием Bad Guy ("Плохой парень") он написал: "I’m the bald guy" ("Я – лысый парень").

"Окей, ребята, мы сделали это", – высказался он на личной странице в Twitter.

К слову, Эферман увлекается музыкой, а на своем YouTube-канале (где уже 3,5 млн подписчиков) выкладывает cover-версии различных песен. Парень играет при помощи подручных средств – чаще всего это старая приставка Nintendo и подушка, которой он бьет по дивану. Любопытно, что самое популярное видео на его канале тоже связано с песней Билли Айлиш – Bad Guy.

"Кто здесь, чтобы прочитать комментарий лысого парня?" – спрашивает один из юзеров под видео Айлиш. "То чувство, когда 90% комментов здесь от людей, которые говорят о Сете Эвермане", – написал другой. "Конечно же, я не пришел сюда, чтобы лайкнуть комментарий Сета Эвермана", – смеется третий.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов. Кроме этого, мы писали о блогерше, которая разрыдалась после удаления из Instagram.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться