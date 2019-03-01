Конфискованный из-за неуплаты налогов пес довел новую владелицу до суда

Микаэла Джордан намерена получить компенсацию 2,5 тысячи евро

Мопса продали на eBay

Власти немецкого города Ален за неуплату налогов конфисковали у семьи чистокровного мопса по имени Эдда и продали ее на аукционе eBay за 750 евро, пишет Huffington Post.

Новый владелец собаки Микаэла Джордан, офицер немецкой полиции, души не чаяла в своем новом питомце, но тот сразу же начал доставлять кучу хлопот. У пса болели глаза, и ветеринары нашли инфекцию. У животного также были обнаружены паразиты.

Женщина наняла адвоката, чтобы доказать: продажа конфискованного пса через eBay была незаконна и власти намерено пошли на обман, чтобы получить за собаку больше денег. Адвокат хозяйки Эдды узнал, что сперва город хотел продать мопса через заводчиков собак, но те из-за состояния животного отказывались платить за него больше 500 евро.

Микаэла Джордан подала иск и намерена получить компенсацию в размере двух с половиной тысяч евро – за стоимость собаки и лечение. Местным адвокатам еще не приходилось сталкиваться с таким делом, так как конфискация животных за долги – случай довольно редкий, но проверки уже начались.

Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

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