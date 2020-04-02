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Конфуз в прямом эфире: в сюжет журналистки неожиданно вмешался отец

Мужчина испортил сюжет журналистке телеканала SNN Джессике Лэнг

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:14

Журналистке телеканала SNN Джессике Лэнг во время карантина пришлось снимала сюжет у себя дома. Однако прямое включение репортерши было испорчено – в кадре неожиданно появился ее отец. Об этом пишет развлекательный портал LadBible.

На днях журналистка поделилась с пользователями Twitter подробностями произошедшей с ней забавной ситуацией. Из-за пандемии коронавируса девушка вынуждена сидеть дома, но работу никто не отменял, поэтому Джессике пришлось вести трансляцию прямо из собственной кухни. Американка попросила свою маму, Диану, выступить в роли оператора.

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Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Фото: twitter.com/jessdlang

"Мам, ты что делаешь?" – спросила Джессика, когда увидела странные жесты Дианы, пытающейся таким образом заставить своего мужа уйти прочь. Затем журналистке телеканала SNN заметила, что в кадре появился ее поспешно настигающий футболку отец. "Пап, ну что за черт?" – возмутилась репортерша, и ролик прервался.

Видео: twitter.com/jessdlang

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Видео девушки посмотрели уже сотни тысяч пользователей Сети. Многие из них поблагодарили журналистку за веселье, а кое-кто даже заступился за отца Джессики и захотел с ним познакомиться.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также "Сегодня" собрали забавные ляпы журналистов в одном видео.

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Источник: Сегодня
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