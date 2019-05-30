Конкурент Кирилла-"руки-базуки" показал на фото аномальные мышцы

Бразилец Валдир Сегату утверждает, что сейчас обхват его бицепсов составляет 60 сантиметров

Бразилец Валдир Сегату показал 60-сантиметровый бицепс Фото: Сегодня, instagram.com/valdir_synthol

Бразильский бодибилдер Валдир Сегату, который вполне может посоревноваться с россиянином Кириллом-"руки-базуки", показал в сети фото своего нового тела. В комментарии для Daily Mail мужчина признался, что использует опасный препарат ради увеличения мышц до аномальных размеров.

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Как сообщает британский таблоид, в молодости Сегату страдал от наркотической зависимости и из-за этого резко похудел. Бразильца не устраивала собственная внешность, поэтому он бросил пагубную привычку и стал заниматься спортом. В зале ему посоветовали синтол, который способствует увеличению мышц. Вещество вызвало у бодибилдера привыкание, и теперь он не может без него обойтись. Сейчас обхват его бицепсов составляет 60 сантиметров. По словам мужчины, ему нравится, что люди на улице обращают на него внимание и называют "монстром".

Валдир Сегату Фото: instagram.com/valdir_synthol Валдир Сегату Фото: instagram.com/valdir_synthol Валдир Сегату Фото: instagram.com/valdir_synthol Валдир Сегату Фото: instagram.com/valdir_synthol Валдир Сегату Фото: instagram.com/valdir_synthol Валдир Сегату Фото: instagram.com/valdir_synthol Валдир Сегату Фото: instagram.com/valdir_synthol Валдир Сегату Фото: instagram.com/valdir_synthol Валдир Сегату Фото: instagram.com/valdir_synthol 1/9

Медики предупредили Сегату, что если он продолжит вводить себе инъекции, то может лишиться конечностей. У синтола есть множество побочных эффектов, которые приводят к инсульту, инфекциям и поражению центральной нервной системы. Но бразилец не собирается останавливаться.

Напомним, ранее Кирилл-"руки-базуки" сообщал об ухудшении здоровья. Также "Сегодня" писали, как бодибилдер превратился в "жгучую брюнетку".

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