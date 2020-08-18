"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

Огромные круизные лайнеры создают потрясающую панораму с побережья

Одна из самых необычных достопримечательностей, которая появилась из-за пандемии коронавируса, – это круизные "лайнеры-призраки", дрейфующие в проливе Ла-Манш.

Поскольку круизная индустрия была поставлена на паузу после случаев с кораблями Grand Princess и Diamond Princess, судна сейчас вынужденно простаивают. Владельцы лайнеров решили, что им выгоднее держать судна с командой в море, чем платить за место в порту.

Пол Дэрхам придумал, как извлечь из этого выгоду. Он продает людям туры, и на своем небольшом пароме отвозит их посмотреть на "лайнеры-призраки" вблизи, пишет издание BBC.

Корабли-призраки в проливе Ла-Манш Фото: PA MEDIA Корабли-призраки в проливе Ла-Манш Фото: PA MEDIA Корабли-призраки в проливе Ла-Манш Фото: PA MEDIA 1/3

"Поездка занимает два с половиной часа, – рассказывает 62-летний Пол Дэрхам. – Я знал, что люди будут впечатлены".

На каждом судне сейчас находится и команда из 100 человек, включая технический персона, уборщиков, электриков, поваров и врачей.

"Корабли-призраки", как их назвал один пользователь Twitter, создают потрясающую панораму с побережья и очаровывают как местных жителей, так и туристов.

Поскольку затраты энергии минимальны из-за отсутствия путешественников, корабли могут простоять на якоре от нескольких недель до месяцев.

Напомним, в Одессе затонувший танкер Delfi стал туристической достопримечательностью.

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