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Коронавирус стал последней каплей: в Китае из-за карантина массово подают на развод

Супруги проводят слишком много времени дома, говорит менеджер по регистрации браков

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:04

В Китае во время домашнего карантина супруги все чаще начали подавать заявления на развод. В местных ЗАГСах утверждают, что "пары слишком много времени проводят вместе дома". Об этом сообщает издание Sin Chew Daily.

Менеджер по регистрации браков в Дачжоу (провинция Сычуань на юго-западе Китая) по имени Лу Шицзюнь рассказывает, что сейчас показатели намного выше, чем были до карантина.

"Молодые люди проводят много времени дома. Они чаще ругаются из-за всяких мелочей, часто серьезно, из-за чего и подают на развод", – рассказывает Лу, отмечая, что с 24 февраля уже развелось более 300 пар. В некоторых бюро, по ее словам, очередь оформлена до 18 марта.

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Другим фактором может быть задержка подачи заявок в связи с закрытием офисов в течение почти месяца во время пандемии коронавируса.

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Согласно сообщениям, в отделах регистрации браков в Сиане также наблюдался беспрецедентный рост числа разводов. Один районный офис получил 14 запросов за день. Это превысило верхнюю границу, установленную местным советом.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как развестись и не испортить жизнь друг другу: советы психолога. Кроме этого, мы рассказывали, как пережить тяжелый период в жизни: пять важных вещей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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