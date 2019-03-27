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Кошка-охранник в супермаркете "взорвала" сеть: видео

Жители района объяснили поведение животного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Кошка нападает на посетителей супермаркета в Турции
Кошка нападает на посетителей супермаркета в Турции
Фото: Pixabay

В сеть попало видео с бродячей кошкой в Стамбуле (Турция), которая запугивает прохожих и собак возле входа в супермаркет. На кадрах видно, как мужчины реагируют на неожиданное нападение, сообщает Daily Sabah.

Жители района объяснили поведение кошки. Оказывается, она защищает не вход в супермаркет, а своих детенышей, спрятанных неподалеку. Животное даже возили в клинику на обследование, где врач подтвердил, что это обычная здоровая домашняя кошка.
 

Также специалист отметил, что кошка пытается добывать еду котятам, поэтому местные жители начали составлять пищу возле магазинов по всему району.

Напомним, показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, мы писали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть. Ранее мы писали, что кот-клептоман принес хозяйке пачку денег. Владелица животного говорит, что это уже не первый случай.

Смотрите видео: украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку.

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Источник: Сегодня
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