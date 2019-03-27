Кошка-охранник в супермаркете "взорвала" сеть: видео

Жители района объяснили поведение животного

Кошка нападает на посетителей супермаркета в Турции Фото: Pixabay

В сеть попало видео с бродячей кошкой в Стамбуле (Турция), которая запугивает прохожих и собак возле входа в супермаркет. На кадрах видно, как мужчины реагируют на неожиданное нападение, сообщает Daily Sabah.

Жители района объяснили поведение кошки. Оказывается, она защищает не вход в супермаркет, а своих детенышей, спрятанных неподалеку. Животное даже возили в клинику на обследование, где врач подтвердил, что это обычная здоровая домашняя кошка.



TWITTER— DAILY SABAH (@DailySabah) March 19, 2019

Также специалист отметил, что кошка пытается добывать еду котятам, поэтому местные жители начали составлять пищу возле магазинов по всему району.

Напомним, показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, мы писали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть. Ранее мы писали, что кот-клептоман принес хозяйке пачку денег. Владелица животного говорит, что это уже не первый случай.

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