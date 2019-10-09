Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

Подробностями невероятной истории поделились сотрудники центра Langebaan Animal Care

Кошка "усыновила" четырех осиротевших щенят Фото: facebook.com/lbnanimalcare

В начале сентября 2019 года брошенную кошку по кличке Катрин доставили в одно из заведений по уходу за животными города Лангебан, что находится на западном побережье ЮАР. К сожалению, ее котят спасти не удалось.

"Мы хотели, чтобы Катрин была в безопасности, и планировали ее стерилизовать, – рассказывают сотрудники центра Langebaan Animal Care. – Однако вскоре к нам поступили четыре трехнедельных щенка, от которых отказались хозяева. Катрин, к нашему удивлению, приняла их и начала кормить, защищать и вылизывать как свое собственное потомство".

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По словам ветеринаров, это щенки породы бордер-колли, им сейчас шесть недель.

"Нам нужно многому научиться у животных! Я никогда не видела такой преданной и любящей мамочки. Она не покидает малышей ни днем, ни ночью. К слову, наши щенки ищут новый дом. Обращайтесь", – отметила сотрудница центра.

Кошка "усыновила" четырех осиротевших щенят Фото: facebook.com/lbnanimalcare Кошка "усыновила" четырех осиротевших щенят Фото: facebook.com/lbnanimalcare Кошка "усыновила" четырех осиротевших щенят Фото: facebook.com/lbnanimalcare Кошка "усыновила" четырех осиротевших щенят Фото: facebook.com/lbnanimalcare Кошка "усыновила" четырех осиротевших щенят Фото: facebook.com/lbnanimalcare 1/5

Бордер-колли – порода собак, выведена на границе Шотландии и Англии. Отсюда название породы – border (в переводе с английского – граница). Относится к пастушьим породам. Первоначально была выведена для работы с овцами.

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