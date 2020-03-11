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Кошка вернулась к хозяйке после 11 лет жизни на помойке: фото

Животное вернулось к жительнице британского Бирмингема – 72-летней Еве МакДоннелл

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:04

В Великобритании кошка по кличке Мисси вернулась домой спустя 11 лет. Она жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой – 72-летней Еве МакДоннелл. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин за молоком, и бесследно пропало (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото).

Женщина искала питомца, но безуспешно. Спустя 11 лет один из местных жителей увидел на помойке кошку, начал ее подкармливать, а после поделился этой историей со своей матерью, которая решила найти животному дом. Британка отвезла Мисси в спасательный центр в Саттон-Колдфилде, где специалисты обнаружили у питомца микрочип, по которому и нашли его хозяйку.

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МакДоннелл отмечает, что сейчас кошке 17 лет. За время жизни на улице Мисси потеряла много зубов, поэтому Ева кормит ее кормом для котят.

О том, как в Абу-Даби коты присвоили себе целый остров, смотрите на видео:

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Женщина отмечает, что все домашние питомцы незаменимы. "Я никогда не переставала думать о ней. Вы просто не забываете своих домашних любимцев – они незаменимы. Мисси пережила тяжелые времена, но она осталась моей кошкой", – рассказала Ева МакДоннелл в интервью ВВС.

Кошка по кличке Мисси
Фото: twitter.com/BBCNews
Кошка по кличке Мисси
Фото: twitter.com/BBCNews
Кошка по кличке Мисси
Фото: twitter.com/BBCNews
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Ранее "Сегодня" писали, как в США кот вернулся к хозяину спустя 14 лет разлуки. Кроме этого, в России кот вышел погулять и вернулся домой только через семь лет.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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