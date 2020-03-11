Кошка вернулась к хозяйке после 11 лет жизни на помойке: фото

Животное вернулось к жительнице британского Бирмингема – 72-летней Еве МакДоннелл

В Великобритании кошка по кличке Мисси вернулась домой спустя 11 лет. Она жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой – 72-летней Еве МакДоннелл. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин за молоком, и бесследно пропало (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото).

Женщина искала питомца, но безуспешно. Спустя 11 лет один из местных жителей увидел на помойке кошку, начал ее подкармливать, а после поделился этой историей со своей матерью, которая решила найти животному дом. Британка отвезла Мисси в спасательный центр в Саттон-Колдфилде, где специалисты обнаружили у питомца микрочип, по которому и нашли его хозяйку.

МакДоннелл отмечает, что сейчас кошке 17 лет. За время жизни на улице Мисси потеряла много зубов, поэтому Ева кормит ее кормом для котят.

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Женщина отмечает, что все домашние питомцы незаменимы. "Я никогда не переставала думать о ней. Вы просто не забываете своих домашних любимцев – они незаменимы. Мисси пережила тяжелые времена, но она осталась моей кошкой", – рассказала Ева МакДоннелл в интервью ВВС.

Кошка по кличке Мисси Фото: twitter.com/BBCNews Кошка по кличке Мисси Фото: twitter.com/BBCNews Кошка по кличке Мисси Фото: twitter.com/BBCNews 1/3

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