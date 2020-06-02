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Кошку с аномальной шерстью показали на фото до и после стрижки

Сегодня, 09:15

Практически вся шерсть животного была в страшных колтунах

Сотрудница центра Аризонское гуманное общество (Arizona Humane Society) по имени Джулия подобрала четырехкилограммовую кошку, когда приехала по анонимному вызову. Неизвестно, что с ней случилось, но практически вся ее шерсть была в страшных колтунах, из-за чего пушистику было тяжело двигаться.

Внимательно присмотревшись, Джули поняла, что перед ней кошка, которою, как позже она узнала, зовут Flaffer, что в переводе с английского означает "пушистый". Четырехлетний зверь был покрыт густым слоем запутанной шерсти, ликвидацией которой и занялись специалисты организации.

Ветеринары сняли с животного целый килограмм колтунов. Кошка спокойно перенесла стрижку, которая продлилась целый час. Теперь любимчика не узнать! Самое лучшее в этой истории, что уже через два дня для кошки нашли новый дом.

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Arizona Humane Society – американская благотворительная организация, которая помогает животным, как домашним, так и уличным.

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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