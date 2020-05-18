Кошмарный сон школьницы воплотился в жизнь сразу после пробуждения
Школьница Ания Робинсон из американского городка Уичита рассказала удивительную историю
Школьница Ания Робинсон из американского городка Уичита в штате Канзас рассказала жуткую историю: ей приснился кошмарный сон, а когда она проснулась посреди ночи, то заметила в своем доме незнакомца. Об этом пишет сайт Kake.
15-летняя Ания спала в гостиной на диване, когда внезапно проснулась от странного ощущения. По словам девочки, ей снился неприятный сон, будто в темноте на нее кто-то смотрит. Открыв глаза, школьница увидела незнакомого мужчину, который стоял возле дивана и следил за ней.
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Испугавшись, Ания побежала в комнату к отцу и матери, чтобы рассказать, что в дом прокрался неизвестный. Родители школьницы вызвали полицию, но когда стражи порядка прибыли в дом Робинсонов, гость уже успел уйти.
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Хотя нарушитель ничего не украл и ни на кого не напал, семья больше не чувствует себя в безопасности и надеется, что вскоре сотрудники правоохранительных органов отыщут незнакомца.
Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться.
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