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Кошмарный сон школьницы воплотился в жизнь сразу после пробуждения

Школьница Ания Робинсон из американского городка Уичита рассказала удивительную историю

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:05

Школьница Ания Робинсон из американского городка Уичита в штате Канзас рассказала жуткую историю: ей приснился кошмарный сон, а когда она проснулась посреди ночи, то заметила в своем доме незнакомца. Об этом пишет сайт Kake.

15-летняя Ания спала в гостиной на диване, когда внезапно проснулась от странного ощущения. По словам девочки, ей снился неприятный сон, будто в темноте на нее кто-то смотрит. Открыв глаза, школьница увидела незнакомого мужчину, который стоял возле дивана и следил за ней.

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Испугавшись, Ания побежала в комнату к отцу и матери, чтобы рассказать, что в дом прокрался неизвестный. Родители школьницы вызвали полицию, но когда стражи порядка прибыли в дом Робинсонов, гость уже успел уйти.

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Хотя нарушитель ничего не украл и ни на кого не напал, семья больше не чувствует себя в безопасности и надеется, что вскоре сотрудники правоохранительных органов отыщут незнакомца.

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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