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Кот настоятеля собора во время онлайн-службы доставал лапой молоко: видео

Сегодня, 09:50

Питомец в прямом эфире залез на стол, чтобы поесть

Кот по кличке Тигр во время онлайн-службы настоятеля Кентерберийского собора Роберта Уиллиса доставал лапой молоко. На курьезный инцидент обратило внимание издание Metro.

Пока Роберт Уиллис зачитывал молитвы, кот неспешно бродил вокруг. Вскоре внимание Тигра привлек стоявший на столе кувшин с молоком. Животное подобралось к посуде и начало аккуратно макать туда лапку, слизывая с нее молоко. Заметив это, священник извинился перед зрителями, погладил питомца и продолжил молитву.

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Тигр – один из четырех котов, которые живут на территории Кентерберийского собора. Пушистики чувствуют себя великолепно и уже не впервые становятся героями курьезных видео.

Видео: Canterbury Cathedral

Напомним, ранее житель американской Филадельфии опубликовал на своей страничке в Twitter курьезный ролик, на котором продемонстрировал своих котов во время обеда. Казалось бы, обычная картина. Однако, если присмотреться, можно увидеть с какой жадностью серый пушистик по кличке Люк глотает свой корм.

Кроме этого, "Сегодня" писали об уличном коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

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