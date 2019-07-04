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Кот победил ядовитую змею и спас семью от смерти

Курьезный инцидент произошел в одном из городов Индии во вторник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Храбрый кот вынес из дома живую кобру и спас детей
Храбрый кот вынес из дома живую кобру и спас детей
Фото: Pixabay

В одном из индийских городов домашний кот спас жизнь своей хозяину и его детям. Питомец словил ядовитую кобру, которая каким-то образом залезла в дом и вынес ее на улицу. Курьезный инцидент произошел во вторник, 2 июля. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал информационный портал UPI. 

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На обнародованных кадрах видно, как кот дал отпор пробравшейся в дом кобре и вынес ее на улицу. Хозяин Арун Чандру немедленно последовал вслед за животными и вызвал ловца змей. Чандру рассказал, что специалист поймал кобру и выпустил ее в месте, где она не будет представлять угрозу людям.

"У нас тут ползают дети, змея могла их покусать, – говорит индиец. – Я знал, что мой кот умный и смешной. Теперь он проявил свою храбрость". Питомец не пострадал после встречи со змеей.

Ранее "Сегодня" писали, как самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, в сети набирает популярность видео с домашним котом, который загнал на дерево медвежонка

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