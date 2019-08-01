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Кот с необычной мордой "запустил" собственную линую одежды

На всех предметах гардероба портрет питомца подписан словом "Настроение"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Кот Джуно Фото: instagram.com/junotheangrycat
Кот Джуно
Фото: instagram.com/junotheangrycat

Юзеров в сети рассмешил забавный кот по кличке Джуно, который родился со специфическим выражением морды. Владелица животного Доминик Тета, заметив небывалую реакцию на внешность питомца в реальной жизни, создала своему любимчику собственную учетную запись в Instagram и запустила линию одежды с его изображениями. На всех предметах гардероба портрет Джуно подписан словом "Настроение", пишет Daily Mail.
 

INSTAGRAM (@junotheangrycat)

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Хмурое выражение кот получил благодаря генетике – предположительно он является помесью гималайской и бирманской породы. Кажущуюся раздраженной морду обрамляет густая шерсть, сформированная в своеобразные "рога" на макушке. "Мы думаем, что это в основном связано с его странной породой, потому что Джуно на самом деле очень спокойный и совсем не злой", – рассказывает Доминик Тета. В шутку она добавила, что, вероятно, ее питомец "съел своих братьев и сестер в утробе матери", поэтому имеет столь специфический внешний вид.
 

INSTAGRAM (@junotheangrycat)

На аккаунт животного в Instagram подписано уже 184 тысячи человек. 

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Источник: Сегодня
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