Кот с необыкновенным талантом поставил на место хозяина: видео

Блогер Крис Диксон опубликовал в интернете курьезное видео со своим котом

Владимир Грисюк редактор разделов Fun/Travel

Футбольный энтузиаст и YouTube-блогер Крис Диксон выложил на своей странице в Twitter ролик, на котором он играет со своим котом в футбол. Животное зовут Мяунуэль Нойер – в честь немецкого футболиста Мануэля Нойера, вратаря и капитана мюнхенской "Баварии" и сборной Германии.

Диксон поставил в своей комнате небольшие ворота – он был нападающим, а кот вратарем. И в этой дуэли победил пушистик! Теперь блогер уверен, что ошибся с выбором имени. "Так и знал, что ошибкой было назвать его Мяунуэль Нойер", – иронизирует Крис Диксон.

Видео блогер опубликовал в Сети, после чего оно быстро стало вирусным. Поверх ролика парень наложил голос футбольного комментатора и рев стадиона. В итоге о коте-вратаре узнали в самой "Баварии". В Twitter клуба Мяунуэля похвалили за безупречную игру.

За три дня видео ретвитнули 75,5 тысячи раз, лайкнули 288 тысяч раз, а посмотрели около 11 млн раз.

Напомним, ранее 33-летняя школьная учительница Таня Лизбет Сантос Кой Това из Мексики обнародовала забавное видео, на котором показано, как хитрый бездомный кот выпрашивает еду возле супермаркета.

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Кроме этого, в интернете делятся вирусными фото с котом, который разбил фигуру персонажа японской манги. Ее сложили из 2,4 тыс. деталей. О курьезном инциденте рассказал хозяин питомца на своей странице в Facebook.

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