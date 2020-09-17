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Фото дня

Кот-сфинкс с пугающей внешностью прославился в Instagram: фото

Сегодня, 13:59

Животное потеряло оба глаза из-за опасной болезни

У безглазого кота-сфинкса по кличке Джаспер появилась страничка в Instagram. За уникальным питомцем уже наблюдает более 83 тысяч пользователей. Подписчиков удивляет и пугает его внешности. Они оставляют под фотографиями сотни комментариев.

Два года назад Джаспер жил в приюте. Однажды его забрала к себе девушка по имени Келли. После этого у кота начали слезиться глаза – он заболел ринотрахеитом (кошачьим герпесом). В ноябре 2013 года обострение болезни привело к язве роговицы правого глаза, который пришлось удалить. Через несколько лет та же учесть постигла его левый глаз.

Публикация от Jasper (@jazzy.purrs)

Публикация от Jasper (@jazzy.purrs)

Публикация от Jasper (@jazzy.purrs)

Публикация от Jasper (@jazzy.purrs)

Тем не менее у Джаспера достойный уровень жизни. Хозяйка регулярно возит его в ветеринарную клинику на осмотры. "Как бы странно это ни звучало, у него все отлично. Он счастливый кот", – утверждает девушка в комментарии для газеты Daily Mirror.

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Чтобы Джасперу не было одиноко, Келли взяла из приюта еще двух котов. По ее словам, питомцы быстро сдружились.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о косоглазом коте, который заработал шесть тысяч долларов.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Кроме этого, мы писали о толстом коте по кличке Мангго, который прославился благодаря лишнему весу.

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Источник: instagram.com/jazzy.purrs
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