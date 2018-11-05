Кот сломал челюсть и получил "вечно недовольный вид": курьезное фото

Снимок травмированного питомца попал в интернет

Кот с необычной мордой стал интернет-звездой. Фото: pixabay

Пользователи сети активно делятся новым мемом, на котором изображен кот с "умилительно сердитым" видом.

Рыжего пушистика по имени Саул на днях доставили в одну из ветеринарных лечебниц Лондона (Великобритания). Животное попало в ДТП и получило довольно серьезные травмы. Как сообщает Metro, столь суровое выражение мордочки у питомца образовалось во время лечения, поскольку врачи восстанавливали ему челюсть.

Grumpy Cat 2.0: Unique-looking cat Saul is recovering nicely at a #London animal hospital after jaw surgery to heal his wounds from a traffic accident pic.twitter.com/1hAdQV0WXe — CGTN (@CGTNOfficial) 2 ноября 2018 г.

Снимок травмированного Саула попал в интернет, и он практически сразу стал популярным. Юзеры пишут, что у него "вечно недовольный вид".

Сейчас пушистик живет в приюте, сотрудники которого рассказывают, что, несмотря на угрюмое "лицо", он милый и добрый.

Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котика. Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка.

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