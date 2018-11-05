Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Кот сломал челюсть и получил "вечно недовольный вид": курьезное фото

Снимок травмированного питомца попал в интернет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Кот с необычной мордой стал интернет-звездой. Фото: pixabay
Кот с необычной мордой стал интернет-звездой. Фото: pixabay

Пользователи сети активно делятся новым мемом, на котором изображен кот с "умилительно сердитым" видом.

Рыжего пушистика по имени Саул на днях доставили в одну из ветеринарных лечебниц Лондона (Великобритания). Животное попало в ДТП и получило довольно серьезные травмы. Как сообщает Metro, столь суровое выражение мордочки у питомца образовалось во время лечения, поскольку врачи восстанавливали ему челюсть.

Снимок травмированного Саула попал в интернет, и он практически сразу стал популярным.  Юзеры пишут, что у него "вечно недовольный вид". 

Сейчас пушистик живет в приюте, сотрудники которого рассказывают, что, несмотря на угрюмое "лицо", он милый и добрый.

Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котикаКроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка

Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение.  

Еще несколько материалов по теме:
Россиянин пытается избавиться от кота-экстрасенса: фото животного Врачи чудом спасли заросшего шерстью кота: невероятное фото Найден огромный кот-мутант: невероятные фото и видео День кота-2018: забавные факты и смешные фото из жизни пушистиков
ДТП фото Великобритания травмы кот морда животное
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров