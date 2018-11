Кот сломал челюсть и получил "вечно недовольный вид": курьезное фото

Снимок травмированного питомца попал в интернет

Пользователи сети активно делятся новым мемом, на котором изображен кот с "умилительно сердитым" видом.

Рыжего пушистика по имени Саул на днях доставили в одну из ветеринарных лечебниц Лондона (Великобритания). Животное попало в ДТП и получило довольно серьезные травмы. Как сообщает Metro, столь суровое выражение мордочки у питомца образовалось во время лечения, поскольку врачи восстанавливали ему челюсть.

Grumpy Cat 2.0: Unique-looking cat Saul is recovering nicely at a #London animal hospital after jaw surgery to heal his wounds from a traffic accident pic.twitter.com/1hAdQV0WXe