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Кот сразился с тремя койотами и прославился: курьезное видео

Хозяйка пушистика утверждает, что он "всегда был сумасшедшим"

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58
Кот отразил нападение трех койотов
Кот отразил нападение трех койотов
Фото: Pixabay

В Хайленд-Парке американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния) камеры видеонаблюдения сняли кота по кличке Макс, который вступил в схватку с трема койотами и победил. Об этом сообщает издание TIME.

Владельцы питомца посмотрели запись камеры видеонаблюдения, установленной во дворе, и обнаружили, что их кот не меньше 30 секунд успешно давал отпор койотам.

На ролике показано, как пушистик отбивается от троих крупных атакующих животных, который попытались сразиться с ним в переулке за домом. Максу несколько раз удавалось обратить в бегство то одного, то другого хищника, однако те быстро возвращались и продолжали наступать. Хозяева кота вовремя вмешались в схватку и прогнали зверей.

Смотрите также видео о лесном коте-гиганте, которого обнаружили в Шотландии:

"Он всегда был сумасшедшим, – рассказывает порталу CBS хозяйка Макса Майя Гуррин. – Не удивительно, что это произошло именно с ним. Да, я знала, что он – уличный кот и может постоять за себя, но не до такой же степени".

Ранее "Сегодня" писали о коте, который включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видео. Также мы рассказывали, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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