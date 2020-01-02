Кот уничтожил фигурку из 2400 деталей: фото

О курьезном инциденте рассказал хозяин животного

Кот сломал игрушку из 2400 деталей Фото: facebook.com/boogy.jun

В сети делятся вирусными фото с котом, который разбил фигуру персонажа японской манги. Ее сложили из 2,4 тыс. деталей. О курьезном инциденте рассказал хозяин питомца на своей странице в Facebook.

Мужчина работает в магазине игрушек. К Новому году он выполнял заказ клиента – фигурку персонажа японской манги. Выполнив заказ за неделю, мастер не уследил за своим котом, который сломал изделие. Хозяин показал испорченную работу и лежащего рядом рыжего питомца на фото. В комментарии к снимкам продавец написал, что "убьет животное".

О том, как в Абу-Даби коты присвоили себе целый остров, смотрите на видео:

Кот избежал наказания, о чем свидетельствует снимок мужчины со своим любимчиком. Продавец надеется, что клиент поймет его и не станет ругать.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Кроме этого, мы рассказывали о коте-гиганте из приюта, который прославился на весь мир и нашел себе дом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.