Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кот уничтожил фигурку из 2400 деталей: фото

О курьезном инциденте рассказал хозяин животного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Кот сломал игрушку из 2400 деталей Фото: facebook.com/boogy.jun
Кот сломал игрушку из 2400 деталей
Фото: facebook.com/boogy.jun

В сети делятся вирусными фото с котом, который разбил фигуру персонажа японской манги. Ее сложили из 2,4 тыс. деталей. О курьезном инциденте рассказал хозяин питомца на своей странице в Facebook.

Мужчина работает в магазине игрушек. К Новому году он выполнял заказ клиента – фигурку персонажа японской манги. Выполнив заказ за неделю, мастер не уследил за своим котом, который сломал изделие. Хозяин показал испорченную работу и лежащего рядом рыжего питомца на фото. В комментарии к снимкам продавец написал, что "убьет животное".

О том, как в Абу-Даби коты присвоили себе целый остров, смотрите на видео:

Читайте также:
19-летний кот вышел погулять и вернулся домой только через семь лет

Кот избежал наказания, о чем свидетельствует снимок мужчины со своим любимчиком. Продавец надеется, что клиент поймет его и не станет ругать.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Кроме этого, мы рассказывали о коте-гиганте из приюта, который прославился на весь мир и нашел себе дом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Кот включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видео В Одессе мужчина украл у кота домик: появилось видео Кот прославился в сети благодаря лишнему весу: забавные фото Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди
видео животные кот
Реклама

Новости партнеров

Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Сергей Бондарчук разводится с супругой
Сергей Бондарчук разводится с супругой
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:30Events

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Сегодня, 08:32Афиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

Вчера, 16:40Техно

Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

Вчера, 15:32Events

Поздравления с Новым годом 2020: стихи, смс и яркие открытки

Вчера, 12:54Events

Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

Вчера, 12:34Events

Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

Вчера, 10:00Events

Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс

Вчера, 06:00Food

Как сделать шипучку от похмелья: рецепт, проверенный временем

31 декабря 2019Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

31 декабря 2019Events

Поздравления с Новым годом: короткие пожелания в прозе и стихах

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в прозе, картинки и открытки

31 декабря 2019Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

31 декабря 2019Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

31 декабря 2019Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

31 декабря 2019Events

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков для мужчин и женщин по годам

Новости партнеров

Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Валюха из
Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом: как изменилась звезда
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Игорь Крутой выдал тайну романа Лорак и Лазарева
Игорь Крутой выдал тайну романа Лорак и Лазарева
Сенсационное заявление о воссоединении Петросяна и Степаненко
Сенсационное заявление о воссоединении Петросяна и Степаненко
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление