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Кот включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видео

Сообразительное животное нашло выход из сложившейся ситуации

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:36
Кот застрял в машине и придумал способ позвать на помощь Фото: David Peters / Unsplash
Кот застрял в машине и придумал способ позвать на помощь
Фото: David Peters / Unsplash

В Малайзии запертый в машине кот воспользовался аварийной сигнализацией, чтобы позвать на помощь. По словам хозяйки питомца, он незаметно залез в авто и застрял внутри.

Как пишет портал AsiaOne, отец жительницы Малайзии прислал ей фотографию, на которой видно, как кот Oйен сидит в красном седане соседа. Каким-то образом запертому животному удалось включить аварийную сигнализацию.

Мигающие огни соседского автомобиля заметил отец девушки, который закрывал ворота на своем участке. Он подошел поближе, увидел в машине Ойена и вытащил его.

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"Для всех, кто спрашивает, что произошло дальше, и для тех, кто интересуется, могут ли загораться аварийные огни при выключенном двигателе. Вот видео моего кота, застрявшего в машине", – написала владелица кота по имени Ханис.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Кроме этого, мы рассказывали о коте-гиганте из приюта, который прославился на весь мир и нашел себе дом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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