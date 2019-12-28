Кот включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видео

Сообразительное животное нашло выход из сложившейся ситуации

Кот застрял в машине и придумал способ позвать на помощь Фото: David Peters / Unsplash

В Малайзии запертый в машине кот воспользовался аварийной сигнализацией, чтобы позвать на помощь. По словам хозяйки питомца, он незаметно залез в авто и застрял внутри.

Как пишет портал AsiaOne, отец жительницы Малайзии прислал ей фотографию, на которой видно, как кот Oйен сидит в красном седане соседа. Каким-то образом запертому животному удалось включить аварийную сигнализацию.

Мигающие огни соседского автомобиля заметил отец девушки, который закрывал ворота на своем участке. Он подошел поближе, увидел в машине Ойена и вытащил его.

Смотрите видео: толстый кот Виктор стал звездой интернета, обманом попав на борт самолета

"Для всех, кто спрашивает, что произошло дальше, и для тех, кто интересуется, могут ли загораться аварийные огни при выключенном двигателе. Вот видео моего кота, застрявшего в машине", – написала владелица кота по имени Ханис.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как кота-активиста посадили в одиночную камеру за то, что он регулярно освобождал собратьев. Кроме этого, мы рассказывали о коте-гиганте из приюта, который прославился на весь мир и нашел себе дом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.