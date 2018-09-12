Красотка пошла к алтарю с 94-летним дедом-ветераном: свадебные фото

Мужчина на свадьбе уже едва ходил

Невеста пошла к алтарю с дедушкой. Фото: Facebook Невеста пошла к алтарю с дедушкой. Фото: Facebook Невеста пошла к алтарю с дедушкой. Фото: Facebook Невеста пошла к алтарю с дедушкой. Фото: Facebook Невеста пошла к алтарю с дедушкой. Фото: Facebook Невеста пошла к алтарю с дедушкой. Фото: Facebook Невеста пошла к алтарю с дедушкой. Фото: Facebook Невеста пошла к алтарю с дедушкой. Фото: Facebook Невеста пошла к алтарю с дедушкой. Фото: Facebook Невеста пошла к алтарю с дедушкой. Фото: Facebook 1/10

Невеста из Польши по имени Йоанна Сэма попросила своего 94-летнего деда Бронислава Карвовски поучаствовать в ее свадьбе, как только жених сделал ей предложение. Мужчина уже едва ходил, но дал внучке обещание, что непременно поддержит ее в столь важный день, сообщает издание Daily Mail.

Перед тем, как отвести ее к жениху, Карвовски, облаченный в парадную форму со всеми наградами, признался ей, что с нетерпением ждал этого дня и гордится, что дожил до него. Гостей очень растрогало появление деда и внучки, а жениху едва удалось сдержать слезы.

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После свадьбы 30-летняя Сэма, работающая медсестрой, дала обещанию деду, что не даст ему умереть в больнице. Она заботилась о нем дома до самой его смерти. Несмотря на свое плохое самочувствие, ветеран обрадовался, когда узнал, что фотографии с ним со свадьбы широко разошлись в социальных сетях.

По словам Сэмы, ветеран очень много делал для семьи. Она жила с бабушкой и дедушкой с года, и они стали для нее вторыми родителями: "Он был очень терпеливым. У него было 13 внуков, и мы дрались за право засыпать рядом с ним, потому что он рассказывал самые интересные сказки и истории".

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"Четыре года назад ему поставили кардиостимулятор, тогда он сказал мне, что надо поторопиться со свадьбой, потому что его срок годности скоро истекает", — вспоминает невеста.

Во время войны Карвовски попал в плен к нацистам, но ему удалось сбежать из штаб-квартиры гестапо в Ломже. За заслуги перед страной ему вручили Орден Возрождения Польши и еще множество наград.

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