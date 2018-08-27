Красотка-россиянка "упала" лицом в праздничный торт: курьезное видео

Девушка решила таким образом испортить план торжества

Анелла Миллер. Фото: instagram.com/anella_miller

Сеть "взорвало" видео российской Instagram-модели Анеллы Миллер, которая оригинально отпраздновала день рождения в кругу подруг. Гости пытались разыграть именинницу и бросить ей в лицо "запасной" праздничный торт, который они ранее тщательно спрятали.

Но, на удивление присутствующих, Анелла Миллер разгадала коварный план подруг и опередила их. Девушка задула свечи, вынула их из десерта и специально выпачкала кремом все лицо.

"Это рука на затылке просто потащила ее вниз", "Не хотел бы дружить с людьми, которые могут так испортить торт", "Забавно", "Вот это я понимаю праздник", "Круто, давайте на бис", – пишут юзеры в комментариях.

Анелла Миллер очень популярная девушка в Instagram. Со своими подписчиками Анелла делится достаточно откровенными фотографиями и не менее откровенными видео. Instagram Анеллы Миллер насчитывает более двух миллионов подписчиков.

Напомним, ранее мы писали, что именинник на видео нырнул в торт и загорелся. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о том, как поющий отец расплакался из-за реакции глухого сына.