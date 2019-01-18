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Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

В день Крещения Господнего есть несколько важных запретов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:28
Поздравление с Крещением-2019 Фото: depositphotos
Поздравление с Крещением-2019
Фото: depositphotos

Крещение-2019 отмечают православные украинцы 19 января. Этот день символизирует очищение души и тела от грехов, поэтому праздник Крещение – один из главных и важных для православных христиан.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, как правильно провести праздник Крещение Господне, что можно, а что нельзя делать в этот день, а также предлагает вам широкий выбор поздравлений с Крещением-2019 своими словами в прозе, открытках и красочных картинках на любой вкус.

Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
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Праздник Крещения на Украине свидетельствует об окончании празднования Рождественских святок. В этот день священники освящают воду, которая после приобретает целебные свойства, хранящиеся годами. Такая вода считается источником человеческой жизни и приравнивается к лучшим лекарств от любых недугов.

Крещение-2019: что нельзя делать 19 января

  • Считают, тот, кто проливает слезы на Крещение, будет плакать весь год.
  • В праздник Крещения также нельзя убирать, вязать, шить, тяжело работать. Но особенно строгий запрет касается стирки – этим оскверняется вода.
  • На Крещение нельзя допускать неблагочестивых мыслей, сплетничать, обманывать или с кем-то ссориться. Окунаться в прорубь надо с чистыми помыслами.

Поздравления с Крещением Господним-2019 в прозе

***

Поздравляю вас с величайшими православными праздниками Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на вас сошла святая Божья благодать, чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой, чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!

Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
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***

Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

***

С Крещением Господним! Помыслы пусть будут добрыми, сердце – наполненное теплотой и любовью, душа – безмятежной и спокойной! Пускай жизнь озаряется ежедневно новыми чудесными впечатлениями!

***

В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы.

***

В этот особенный, наполненный святостью день мне бы хотелось пожелать тебе гармонии, душевной умиротворенности, спокойствия и идиллии. Пусть небеса оберегают твою душу, а ангелы хранят твой дом от зла и бед. С Крещением Господним тебя, не теряй веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту.

Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
1/6

***

Поздравляю с православным праздником – Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!

***

Поздравляю с православным праздником – Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!

***

Пусть все сомнения и беды исчезнут навсегда. Пусть радость и покой придут в ваш дом. Желаю вам достатка, мира, мудрости и удачи. Пусть больше счастливых мгновений будет в вашей жизни. Пускай сильный мороз трещит на улице, а душа будет согрета добротой, милосердием. Хороших вам и надежных друзей.

***

Пусть душа наполняется добром, а сердце любовью. Пусть святая водица взбодрит Вас и наделит крепким здоровьем. Желаю Вам Божьей благодати, огромного счастья, радости. Пусть Господь всегда охраняет Вас от бед и зла. Пусть только добрые люди встречаются на Вашем пути. Пусть благодать великого праздника придёт в Ваш дом и подарит добро, счастье и уют Вам.

Напомним, ранее мы писали о том, когда и где можно купаться на Крещение, а также какова польза и опасность ныряния в прорубь.

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Источник: Сегодня
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