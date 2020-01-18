Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Крещение Гоcподне 2020: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

"Сегодня" пишут о самых важных запретах, приметах и обычаях этого праздника

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:13
19 января отмечаем Крещение Господне 2020 Фото: instagram.com/matrona_pomogaet
19 января отмечаем Крещение Господне 2020
Фото: instagram.com/matrona_pomogaet

19 января – Крещение Гоcподне 2020 у православных христиан. Этот праздник связан с крещением Иисуса в реке Иордан. Считается, что 19 января душа верующего может очиститься от грехов, а тело – от болезней.

"Сегодня" пишут, как правильно отметить праздник Крещения Гоcподнего 2020, а также о главных правилах, обрядах и запретах на 19 января.

Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение 2020

По традиции, накануне праздника и непосредственно 19 января люди святят воду. В речках, озерах и других водоемах делают прорубь в виде креста или круга, неподалеку от которой устанавливают аналой и деревянный крест с ледяным голубком, который символизирует Святой Дух.

Фото: instagram.com/s.v.borozdin

Набранную в Крещение воду из освященных источников хранят до следующего праздника Крещения. При необходимости ее нужно пить натощак. Также на Крещение готовят кутью – из злаков или риса, с орешками и сухофруктами. Некоторые добавляют по вкусу мед и мак.

Фото: instagram.com/05366kremenchug

Крещение Гоcподне 2020: что нельзя делать

  • Запрещено одалживать деньги, иначе до следующего года в семье не будет достатка.
  • 19 января нельзя заниматься тяжелой работой, убирать и стирать, чтобы не осквернить воду. Также в праздник не стоит заниматься рукоделием (вышивать, шить, вязать).
  • Нельзя употреблять спиртные напитки.
  • С Крещения запрещено гадать, чтобы не навлечь несчастье и худшую судьбу. Последний день святочных гаданий приходится на 18 января.

Читайте также:
Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

  • Некоторые задаются вопросом, можно ли стричься на Крещение? Как и в другой церковный праздник, делать это нежелательно, чтобы не состричь свою судьбу. То же касается и других манипуляций с ножницами, например, маникюра.
  • Нельзя нырять в прорубь на Крещение до исповеди и причастия.
  • Нельзя плакать и ссориться. Тот, кто проливает слезы на Крещение, будет несчастным весь год.
  • На Крещение категорически нельзя гадать. К тому же, церковь вообще рекомендует не увлекаться гаданием, ведь это большой грех.
Фото: instagram.com/gifotkritki

Приметы на Крещение 2020

  • Оттепель на Крещение сулит неприятности и сложный год. Именно поэтому наши предки радовались "крещенским морозам".
  • Наши предки верили, что если в ночь с 18 на 19 января пойдет снег, значит, будет хороший урожай.
  • Чем пасмурнее будет день, тем теплее и яснее грядет лето.
  • Если на Крещение ударят сильные морозы, год будет засушливым.
  • Метель предвещает затяжную зиму и позднее начало лета.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Крещенская вода: почему она обладает целебными свойствами Купание на Крещение 2020: традиции и польза Крещение Господне: зачем нырять в воду Крещенский Сочельник 2020: что приготовить на праздник
видео Крещение приметы обычаи запреты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
"Жаль, что это не лечится": родные Заворотнюк сделали заявление
Ольга Сумская готовится к пополнению в семье
Ольга Сумская готовится к пополнению в семье
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 22:32Fun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Вчера, 18:04Fun

18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:35Шоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 12:40Психология

Как распознать умного человека: 10 признаков

Вчера, 11:18Fun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Вчера, 09:52Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Вчера, 09:15Техно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

Вчера, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

16 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

16 январяАфиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

16 январяFun

Парень сделал необычное фото на отдыхе в Египте и попал в тюрьму

16 январяFun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

Новости партнеров

Очень вкусная шаурма на скорую руку
Очень вкусная шаурма на скорую руку
10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Названы пять продуктов, которые категорически нельзя греть
Названы пять продуктов, которые категорически нельзя греть
Названы самые опасные для здоровья продукты
Названы самые опасные для здоровья продукты