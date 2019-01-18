Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

19 января православные украинцы отмечают Крещение Господне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:08
19 января - Крещение Господне Фото: из открытых источников
19 января - Крещение Господне
Фото: из открытых источников

В субботу, 19 января 2019 года, православные украинцы отмечают один из важнейших зимних религиозных праздников – Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник установлен церковью в память о крещении Иоанном Крестителем 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан. По рассказам евангелистов, именно после крещения Иисус начал проповедовать и творить чудеса.

Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
1/6

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас самые красивые и красочные поздравления с Крещением Господним 19 января. Мы собрали для вас интересные картинки и открытки, а также поздравления в стихах и коротких смс-сообщениях. Поздравьте с Крещением своих родных и близких, друзей, коллег и знакомых.

Крещение Господне-2019: картинки и стихи

***

Желаю вам в великое Крещение
Умыться чистой и святой водой,
Чтоб получить грехов всех отпущение,
Здоровье – телу, для души покой!

Пусть счастье будет долгим и безоблачным,
А доброта подскажет лучший путь,
Который не оставит на обочине
И даст в красивый мир любви шагнуть!

***

Поздравляю с Господним Крещеньем,
Религиозным святым омовеньем.
Пусть сей праздник дарует спасенье,
И душе снизойдет очищенье.

В день великий, день светлый и чистый
Пусть ведет тебя луч золотистый,
Пусть сбываются все мечты и желанья
И успехов во всех начинаньях.

Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
1/5
Нажмите и перетащите

***

Поздравления с Крещеньем
Шлю тебе я в смс.
Пожелать хочу веселья,
Счастья в жизни и чудес!

***
С Крещением Господним!
Как дар с небес прими
Глоток воды сегодня
И здравствуй во все дни!

Поздравления с Крещением Господним 19 января

***
Вода крещенская как символ чистоты
И дивной милости небесного Отца.
Переосмысли свою жизнь ты и мечты
И обретешь благоволенье у Творца.

***
На солнышке сверкает,
Искрится белый снег.
Вода в Крещенье дарит
Здоровье на весь век!

Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников
1/6


***
Пусть крещенская вода
Хворь прогонит без следа.
Улыбайся от души
И творить добро спеши!

***

Нынче праздник Крещенья Господня!
Пусть кружит за окошком зима,
Ты открой свое сердце сегодня
Для надежды, любви и тепла.
Пусть здоровье тебя наполняет,
И пусть счастью не будет конца.
Бог по вере всегда исцеляет,
Так прославь же за милость Творца!

***

Без воды – жизнь невозможна,
Без Христа – в ней смысла нет,
Верить Господу несложно,
Он есть истина и свет.
Радость сердце пусть наполнит,
Благодать сойдет с небес,
Пусть в Крещенье каждый вспомнит:
Бог – наш любящий Отец!

***

Поздравляем с Крещеньем! Пусть благость
Пребывает на вас без конца!
И чудесная светлая радость
Наполняет пусть ваши сердца!

Напомним, ранее мы писали о том, когда и где можно купаться на Крещение, а также какова польза и опасность ныряния в прорубь.

Крещение открытки стихи поздравления картинки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Почему у комнатных растений зимой могут сохнуть кончики листьев
Почему у комнатных растений зимой могут сохнуть кончики листьев
Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте

Популярные статьи

Сегодня, 07:01Fun

18 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:23Шоу-бизнес

Супруг Алены Мозговой Владимир Ткаченко сменил имя

Вчера, 12:27Стиль

В очень облегающем платье: роскошная Настя Каменских в Лос-Анджелесе

Вчера, 10:55Стиль

В платье с разрезом и красной помадой: Меган Маркл посетила Цирк Дю Солей

Вчера, 10:41Fun

Найдены таинственные гробницы с лампами и сосудами: невероятные фото

Вчера, 09:36Афиша

Королевы, галлы и монстры: что посмотреть в кино на этой неделе

Вчера, 08:29Fun

Ученые показали самую красивую форму женских бровей

Вчера, 08:15Стиль

В облегающем платье H&M: новый выход беременной Меган Маркл

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Оле Поляковой – 35: ТОП-5 причин, почему певица стала любимицей украинцев

16 январяШоу-бизнес

Неожиданно: солистка KAZKA показала пикантное фото в одной лишь футболке

16 январяFun

Пышечка из "Отчаянных домохозяек" выросла и стала красоткой: фото

16 январяFood

Рецепт яблочного пирога к утреннему кофе

16 январяWellness

Как набрать вес без вреда для здоровья

16 январяWellness

Кефирно-гречневая диета: как без проблем сбросить пять килограммов за неделю

16 январяПсихология

Ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать

16 январяПсихология

Почему с возрастом время идет быстрее: ответ ученых

Новости партнеров

Салат Щетка — минус 2 кг за день без диет
Салат Щетка — минус 2 кг за день без диет
Лучшие девушки 2018 года
Лучшие девушки 2018 года
Как брак с таджиком перевернул жизнь российской телеведущей
Как брак с таджиком перевернул жизнь российской телеведущей
Художник показал, как выглядели бы звезды XX века после пластики
Художник показал, как выглядели бы звезды XX века после пластики
Бегунья неземной красоты - Оливия из Новой Зеландии. Фото
Бегунья неземной красоты - Оливия из Новой Зеландии. Фото
Жена экс-защитника Динамо предложила угадать ее любимый цвет
Жена экс-защитника Динамо предложила угадать ее любимый цвет
Диета балерин: секреты стройности Майи Плисецкой и Улановой
Диета балерин: секреты стройности Майи Плисецкой и Улановой
Наоми Кэмпбелл в леопардовом наряде похвасталась фигурой
Наоми Кэмпбелл в леопардовом наряде похвасталась фигурой