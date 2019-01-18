Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки
19 января православные украинцы отмечают Крещение Господне
В субботу, 19 января 2019 года, православные украинцы отмечают один из важнейших зимних религиозных праздников – Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник установлен церковью в память о крещении Иоанном Крестителем 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан. По рассказам евангелистов, именно после крещения Иисус начал проповедовать и творить чудеса.
Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас самые красивые и красочные поздравления с Крещением Господним 19 января. Мы собрали для вас интересные картинки и открытки, а также поздравления в стихах и коротких смс-сообщениях. Поздравьте с Крещением своих родных и близких, друзей, коллег и знакомых.
Крещение Господне-2019: картинки и стихи
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Желаю вам в великое Крещение
Умыться чистой и святой водой,
Чтоб получить грехов всех отпущение,
Здоровье – телу, для души покой!
Пусть счастье будет долгим и безоблачным,
А доброта подскажет лучший путь,
Который не оставит на обочине
И даст в красивый мир любви шагнуть!
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Поздравляю с Господним Крещеньем,
Религиозным святым омовеньем.
Пусть сей праздник дарует спасенье,
И душе снизойдет очищенье.
В день великий, день светлый и чистый
Пусть ведет тебя луч золотистый,
Пусть сбываются все мечты и желанья
И успехов во всех начинаньях.
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Поздравления с Крещеньем
Шлю тебе я в смс.
Пожелать хочу веселья,
Счастья в жизни и чудес!
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С Крещением Господним!
Как дар с небес прими
Глоток воды сегодня
И здравствуй во все дни!
Поздравления с Крещением Господним 19 января
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Вода крещенская как символ чистоты
И дивной милости небесного Отца.
Переосмысли свою жизнь ты и мечты
И обретешь благоволенье у Творца.
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На солнышке сверкает,
Искрится белый снег.
Вода в Крещенье дарит
Здоровье на весь век!
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Пусть крещенская вода
Хворь прогонит без следа.
Улыбайся от души
И творить добро спеши!
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Нынче праздник Крещенья Господня!
Пусть кружит за окошком зима,
Ты открой свое сердце сегодня
Для надежды, любви и тепла.
Пусть здоровье тебя наполняет,
И пусть счастью не будет конца.
Бог по вере всегда исцеляет,
Так прославь же за милость Творца!
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Без воды – жизнь невозможна,
Без Христа – в ней смысла нет,
Верить Господу несложно,
Он есть истина и свет.
Радость сердце пусть наполнит,
Благодать сойдет с небес,
Пусть в Крещенье каждый вспомнит:
Бог – наш любящий Отец!
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Поздравляем с Крещеньем! Пусть благость
Пребывает на вас без конца!
И чудесная светлая радость
Наполняет пусть ваши сердца!
Напомним, ранее мы писали о том, когда и где можно купаться на Крещение, а также какова польза и опасность ныряния в прорубь.