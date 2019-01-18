Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

19 января православные украинцы отмечают Крещение Господне

19 января - Крещение Господне Фото: из открытых источников

В субботу, 19 января 2019 года, православные украинцы отмечают один из важнейших зимних религиозных праздников – Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник установлен церковью в память о крещении Иоанном Крестителем 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан. По рассказам евангелистов, именно после крещения Иисус начал проповедовать и творить чудеса.

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Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас самые красивые и красочные поздравления с Крещением Господним 19 января. Мы собрали для вас интересные картинки и открытки, а также поздравления в стихах и коротких смс-сообщениях. Поздравьте с Крещением своих родных и близких, друзей, коллег и знакомых.

Крещение Господне-2019: картинки и стихи

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Желаю вам в великое Крещение

Умыться чистой и святой водой,

Чтоб получить грехов всех отпущение,

Здоровье – телу, для души покой!



Пусть счастье будет долгим и безоблачным,

А доброта подскажет лучший путь,

Который не оставит на обочине

И даст в красивый мир любви шагнуть!

***

Поздравляю с Господним Крещеньем,

Религиозным святым омовеньем.

Пусть сей праздник дарует спасенье,

И душе снизойдет очищенье.



В день великий, день светлый и чистый

Пусть ведет тебя луч золотистый,

Пусть сбываются все мечты и желанья

И успехов во всех начинаньях.

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Поздравления с Крещеньем

Шлю тебе я в смс.

Пожелать хочу веселья,

Счастья в жизни и чудес!



***

С Крещением Господним!

Как дар с небес прими

Глоток воды сегодня

И здравствуй во все дни!

Поздравления с Крещением Господним 19 января

***

Вода крещенская как символ чистоты

И дивной милости небесного Отца.

Переосмысли свою жизнь ты и мечты

И обретешь благоволенье у Творца.



***

На солнышке сверкает,

Искрится белый снег.

Вода в Крещенье дарит

Здоровье на весь век!

Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников Поздравления с Крещением: картинки и открытки Фото: из открытых источников 1/6

***Пусть крещенская водаХворь прогонит без следа.Улыбайся от душиИ творить добро спеши!

***

Нынче праздник Крещенья Господня!

Пусть кружит за окошком зима,

Ты открой свое сердце сегодня

Для надежды, любви и тепла.

Пусть здоровье тебя наполняет,

И пусть счастью не будет конца.

Бог по вере всегда исцеляет,

Так прославь же за милость Творца!



***

Без воды – жизнь невозможна,

Без Христа – в ней смысла нет,

Верить Господу несложно,

Он есть истина и свет.

Радость сердце пусть наполнит,

Благодать сойдет с небес,

Пусть в Крещенье каждый вспомнит:

Бог – наш любящий Отец!



***

Поздравляем с Крещеньем! Пусть благость

Пребывает на вас без конца!

И чудесная светлая радость

Наполняет пусть ваши сердца!

Напомним, ранее мы писали о том, когда и где можно купаться на Крещение, а также какова польза и опасность ныряния в прорубь.