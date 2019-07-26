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Крестьяне чудом вытащили мальчика из пасти крокодила

Хищник набросился на ребенка, когда тот пришел к оросительному каналу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Крестьяне с палками отбили ребенка у крокодила
Крестьяне с палками отбили ребенка у крокодила
Фото: Pixabay

На 12-летнего Мохаммеда Акрама из штата Уттар-Прадеш в Индии набросился крокодил. Крики мальчика услышал работающий в поле неподалеку местный житель по имени Дед Акрама, который позвал других крестьян. Они стали бить пресмыкающееся палками и заставили его разжать челюсти, пишет The Times of India.

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Как сообщает издание, хищник набросился на ребенка, когда тот пришел к оросительному каналу, чтобы набрать воды. Крокодил схватил его за ногу и потащил в канал.

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"Акраму повезло, что на соседних полях работало несколько местных, которые поспешили на помощь, – говорит отец мальчика. – Сейчас его лечат в поликлинике. Ему больно, но врачи говорят, что угрозы жизни нет".

 Ранее "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

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