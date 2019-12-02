Крик ребенка вернул мать с того света

Женщина попала в больницу после того, как на нее напал грабитель

Мать пробудилась из комы, чтобы покормить грудью дочь Фото: Pixabay

42-летняя Мария Лаура Феррейра из аргентинского города Сан-Франсиско месяц находится в вегетативном состоянии. Однако на днях женщина пробудилась из комы, чтобы покормить грудью голодную дочь. Об этом сообщает издание The Sun.

23 ноября муж тяжело больной пациентки по имени Мартин Дельгадо принес их младшую двухлетнюю дочь к матери в больницу. Девочка захныкала, как она обычно делала, когда была голодна. Феррейра неожиданно сбросила свой халат и дала ей грудь.

Тем не менее, женщина до сих пор не приходит в сознание и не реагирует на слова родных. "Мы надеемся, что справедливость восторжествует, ведь трое детей ждут ее и очень страдают", – заявил Мартин, отмечая, что ранее врачи сообщили им, что Мария Лаура, скорее всего, скоро умрет, и даже предложили им пожертвовать ее органы в пользу больных, нуждающихся в пересадке. Муж Феррейры, несмотря на мрачные прогнозы, уверен в том, что его жена проснется.

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К слову, женщина попала в больницу после того, как на нее напал грабитель, когда она остановилась на своем мотоцикле. При падении она ударилась головой о землю и впала в кому.

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